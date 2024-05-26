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Formula 1 Monako GP

Norris: "McLaren için 'inanılmaz bir sonuç' elde ettik"

Lando Norris, Monako Grand Prix'sinde McLaren aracının temposunun oldukça iyi olduğunu dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Erik Junius

İlk turu olaylı geçen Monako Grand Prix'sinde geçişin zor hatta neredeyse imkansız olacağı biliniyordu. 

McLaren pilotu Norris de dördüncü sıradan başladığı 78 turluk yarışı aynı pozisyonda noktaladı.

Yarışın ardından konuşan Norris, takım olarak yarış için hedefledikleri pek fazla şey olmadığını ve elde ettikleri sonuçtan oldukça memnun olduğunu dile getirdi.

Norris, "Kırmızı bayrak işleri kolaylaştırdı ve Monako'da normalde olduğundan daha az aksiyonlu bir yarış geçirmemizi sağladı."

"Takım olarak bizim için iyi bir sonuç elde ettik, zaten bu yarışta hedefleyecek çok fazla bir şey yoktu."

"Her zaman ne yapabilirdim ve ne yapmalıydım diye düşünürsünüz ama buna doğru cevap vermek imkansızdır. Elimizden geleni yaptık, bence bugün aracın temposu güçlüydü. Bu yüzden zorlamaya devam edeceğiz." dedi.

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