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Formula 1 Çin GP

Norris: "McLaren her şeyi doğru yaparsa 2024 yılında yarış kazanabilir"

Lando Norris, McLaren'in 2024 Formula 1 sezonunda yarış kazanabileceği görüşünde.

Ezel Tan
Lando Norris, McLaren F1 Team, on the grid

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

McLaren şu anda 2024 takımlar şampiyonasında üçüncü sırada yer alıyor ve Mercedes'in yanı sıra Aston Martin'i geride bırakmış durumda.

Diğer tarafta Ferrari bu sezon şu ana kadar Red Bull'un en yakın takipçisi olduğunu kanıtladı, ki geçen yıl bu pozisyonda büyük oranda McLaren vardı.

McLaren takım patronu Andrea Stella, Suzuka'dan sonra F1 Nation podcast'ine konuk oldu ve takımının 2023 sezonundaki etkileyici gelişimini tekrarlayabilmesi halinde "bu yıl yarış kazanmayı düşünebileceğini" söyledi.

Bu hafta sonu Çin GP öncesi bu yorumlar hakkında konuşan Norris, McLaren'in galibiyete ulaşmasını sağlayacak bu ilerlemenin kısa vadede mümkün olmadığını söyledi.

Norris şöyle dedi: "Yakın zamanda olmayacağı kesin!"

"Fakat doğru zamanda doğru yerde olursak ve aracı ihtiyaç duyduğumuz şekilde geliştirirsek kazanabileceğimizi düşünüyorum."

Lando Norris, McLaren F1 Team

Lando Norris, McLaren F1 Team

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Şahsen Suzuka'da çok fazla hayal kırıklığı yaşamadım."

"Bence her şey beklendiği gibi gitti. Mükemmel bir iş çıkardığımızı düşünmüyorum. Muhtemelen bir sıra daha yukarıda bitirmemiz gerekiyordu."

"Fakat çok da uzak olduğunu düşünmüyorum. Tüm sezon boyunca aynı yerdeydik. Red Bull'un arkasındaydık, Ferrari'nin gerisindeydik ve diğer iki takımdan bir adım öndeydik."

"Geçen hafta sonu da aynen böyle geçti. O yüzden pek bir hayal kırıklığı olduğunu düşünmüyorum."

"Ancak sorunları biliyoruz, neleri geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Bunları geliştirebilirsek, bence Andrea'nın da dediği gibi bu yıl yarış kazanabiliriz ve önümüzdeki diğer iki takımla rekabet edebiliriz."

"Fakat son birkaç yıldır değil, son yıllarda bizim için büyük bir zorluk haline gelen belli noktalarda gelişmek için çok çaba sarf etmeliyiz."

"Eğer bunu yapabilirsek, iyi yarışlar çıkarabileceğimizden eminim."

McLaren, MCL38'e yönelik ilk büyük güncellemesini Miami'deki bir sonraki yarışına getirmeyi planlıyor. Sezonun sonraki bölümü için de iki büyük güncelleme hazırlığı var.

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