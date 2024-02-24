Norris: "McLaren, hâlâ Red Bull ve Ferrari'nin çok gerisinde"
Lando Norris, Formula 1'in Bahreyn kış testinin ardından McLaren takımının hâlâ "Red Bull'un ve Ferrari'nin çok gerisinde" olduğuna inanıyor.
Lando Norris, McLaren MCL38, in the pit lane
Sam Bloxham / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren F1 Team
Photo by: Motorsport Images
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