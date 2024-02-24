Norris: "McLaren, hâlâ Red Bull ve Ferrari'nin çok gerisinde"

RB20 için cesur, yeni bir tasarıma geçen F1'in baskın gücü Red Bull, Sakhir'de sürekli olarak hızlı yarış simülasyonlarıyla etkiledi.

Ferrari de çok daha dengeli ve istikrarlı bir SF-24 ile dikkatleri üzerine çekerken, Charles Leclerc ve Carlos Sainz de 2023 yarış hızındaki sıkıntılarını gidermek için bir yol kat etmiş gibi görünüyor.

Norris, her ne kadar kendi takımının da sağlam bir ilerleme kaydettiğini ve yıla son yıllarda olduğundan çok daha önde başladığını düşünse de her iki takım da gelecek haftaki sezon açılışında McLaren'in çok önünde olacağını düşünüyor.

Cuma günü Norris, "İleriye doğru bir adım attığımızı düşünüyor muyum? Kesinlikle. Birçok şeyi daha iyi hale getirdiğimizi düşünüyor muyum? Evet."

"Ama günün sonunda diğerlerine kıyasla nerede durduğumuzu asla bilemezsiniz. Bence iyi bir konumdayız. Geçen sezonun sonunda iyi bir aracımız vardı."

"Bence kesinlikle doğru yönde bazı adımlar attık ama bence hâlâ Red Bull'un ve Ferrari'nin çok gerisindeyiz. Dolayısıyla, hala başarmamız gereken pek çok iş var ama aynı zamanda son birkaç günde öğrendiğimiz pek çok şeyi önümüzdeki haftadan önce uygulamamız gerekiyor." dedi.

Lando Norris, McLaren F1 Team Photo by: Motorsport Images

McLaren'in MCL38'i, özellikle Norris'i üç gün boyunca 145 turla sınırlayan ancak rakiplerinin çoğundan daha az tur atmasına sebep olan bir dizi küçük sorun yaşadı.

Norris, bazı yararlı yarış simülasyonlarını kaçırmış olmasına rağmen bu sorunların "dünyanın sonu olmadığını" söyledi.

Norris, "Evet, son birkaç gündür orada burada birkaç aksaklık oldu. Kesinlikle dünyanın sonu değil ama her zaman mükemmel bir gün istersiniz."

"Perşembe öğleden sonra uzun süren yüksek yakıt yüklü olduğumuz sürüşleri yapamadık. Cuma sabahı da yapamadık."

"Yani tam olarak istediğim gibi olmadı ama yine de birçok şey öğrendim ve yapmak istediğim birçok şey vardı. Çoğunlukla mutluydum ama keşke daha fazlasını yapabilseydim dediğim birkaç küçük şey var." dedi.