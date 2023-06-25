Norris: "McLaren güncelleme gelmeden toparlanamayacak"

Bu yıl ilk ona girmekte dahi zorlanan McLaren'ın şimdiye kadarki en iyi hafta sonu, iki araçla birden ilk sekize girdikleri Avustralya yarışıydı.

Fakat İngiliz ekip son beş yarışta sadece beş puan topladı ve şampiyonada altıncı sırada yer alıyor.

Bu yıl takımın kazandığı 17 puanın 12'sini elde eden isim olan Lando Norris, takımın yeni bir güncelleme paketi getirmediği müddetçe, iyi sonuçlar almasını beklemiyor.

Norris, RacingNews365'e yaptığı açıklamada, "Aerodinami ve yarış temposu anlamında hâlâ geliştirmeye çalıştığımız küçük detaylar var."

"Sanırım yarışta sıralama turlarına kıyasla daha fazla zorluk yaşadığımız herkes için çok açık, bu yüzden bu konuda ne yapabileceğimizi bulmamız gerekiyor."

"Aracı güncelleyene kadar yarışların kolay geçmesini beklemiyorum."

"Lastik aşınması, yakıt tüketimi gibi güçlü yönlerimiz olduğunu biliyoruz. Barselona'da yeni lastik seti bize fazladan 0.8 saniye getirdi. Bu zamanı lastiklerden ekstra yol tutuş alarak yakaladık, ki bu da sahip olduğumuz pek çok sorunu maskeliyordu."

"Fakat ikinci turdan itibaren durum değişti ve tempo kaybetmeye başladık. Yani tek bir turdan sonra bile önemli zaman kaybediyoruz. Yeni lastik her şeyi daha iyi hale getiriyor."

"Sanırım aracı nasıl etkilediğini ve nelerin çok daha iyi olduğunu görebiliyoruz fakat yeni lastiğin aracın gerçek denge ve performansına nasıl geliştirdiğini anlamak kolay değil. İster mekanik, ister aerodinamik olsun, aracın denge ve performansına nasıl etki ettiğini anlamak kolay bir süreç değil." dedi.

McLaren bu sezon takımlar şampiyonasında 17 puanla altıncı sırada yer alıyor.

Lando Norris, McLaren on the drivers parade Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images