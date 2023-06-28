Norris, McLaren F1'in güncellemelerini görmek için sabırsızlanıyor
Lando Norris, McLaren Formula 1 takımının yeni güncelleme paketinin ilk kısmını Avusturya'da görmek için sabırsızlanıyor.
Norris, takımın bu yıl şimdiye kadar çok az güncelleme yapmasından ötürü sabırlı olmak zorunda kaldığını ve önümüzdeki üç yarışlık süre zarfında gelecek güncellemeleri sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
McLaren aracın felsefesini değiştirmeye karar vermesinin ardından Nisan ayında Azerbaycan'a önemli bir güncelleme paketi getirdi fakat bunun tur zamanı anlamında önemli bir fark yaratması beklenmiyordu, oysa yeni paket için umutlar yüksek.
Norris, "Elbette yeni şeyleri sabırsızlıkla bekliyorum çünkü bunun için çok fazla çalışma yaptık. Aynı zamanda sahip olduklarımızla oldukça sabırlı davrandığımızı düşünüyorum."
"Paralelinde pek çok şeyi çözmeye çalıştık. Yılın başından beri çok fazla zaman kazanamadık. Elbette Bakü'de yeni bir tabanımız vardı ama bu saf performanstan ziyade felsefeye yönelikti."
"Fakat her şeyi bir araya getirdik ve sahip olduklarımızla en iyisini yaptık. Belki bir veya iki fırsatı kaçırdık fakat hepsi bu kadar." dedi.
Lando Norris, McLaren on the drivers parade
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Güncellemenin potansiyel getirisiyle alakalı Norris, "Elbette henüz piste çıkarmadık. İleriye doğru bir adım olacağına eminim fakat önemli olan ne kadar olacağı. Bu yüzden tüm bunlar hakkında çok fazla heyecanlanmak istemiyorum!"
"Fakat takım bunun için çok çalışıyor. Bu yüzden tüm bunları ve neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.
Oscar Piastri, son güncelleme paketinin takımı orta gruptan çıkaracağını ve ilk dört için mücadele etme fırsatı vereceğini düşünüyor.
"Planımız tabii ki bu. Yakında kullanacağımız bu güncellemeleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Umarım daha hızlı olmamızı sağlar. Planımız tam olarak bu."
"Bence şu anda da iyiyiz, muhtemelen orta grubun tepesindeyiz fakat orta gruptan çıkmamız ve ilk dört takıma odaklanmaya başlamamız gerekiyor. Bu yüzden bunu sabırsızlıkla bekliyorum."
McLaren MCL60, sonraki üç yarışta "farklı bir kimliğe" bürünecek
McLaren MCL60, sonraki üç yarışta "farklı bir kimliğe" bürünecek McLaren MCL60, sonraki üç yarışta "farklı bir kimliğe" bürünecek
McLaren: "Norris, FIA'nın emsal oluşturma çabasına kurban gitti"
McLaren: "Norris, FIA'nın emsal oluşturma çabasına kurban gitti" McLaren: "Norris, FIA'nın emsal oluşturma çabasına kurban gitti"
Norris: "Aldığım ceza çok mantıksız"
Norris: "Aldığım ceza çok mantıksız" Norris: "Aldığım ceza çok mantıksız"
McLaren, Alpine'in sallanan arka kanadı konusunda daha fazla cevap istiyor
McLaren, Alpine'in sallanan arka kanadı konusunda daha fazla cevap istiyor McLaren, Alpine'in sallanan arka kanadı konusunda daha fazla cevap istiyor
Piastri: "İlk kazam bir noktada gelecekti"
Piastri: "İlk kazam bir noktada gelecekti" Piastri: "İlk kazam bir noktada gelecekti"
Stella: "McLaren bütçe olarak iyi durumda olduğu için önemli isimlerle anlaşabiliyor"
Stella: "McLaren bütçe olarak iyi durumda olduğu için önemli isimlerle anlaşabiliyor" Stella: "McLaren bütçe olarak iyi durumda olduğu için önemli isimlerle anlaşabiliyor"
Son Haberler
Briatore: "Verstappen, Alonso ve Hamilton, gridin en iyi üç pilotu"
Briatore: "Verstappen, Alonso ve Hamilton, gridin en iyi üç pilotu" Briatore: "Verstappen, Alonso ve Hamilton, gridin en iyi üç pilotu"
Takımlar, 2026 kurallarının ağırlığı arttırmasından endişeli
Takımlar, 2026 kurallarının ağırlığı arttırmasından endişeli Takımlar, 2026 kurallarının ağırlığı arttırmasından endişeli
Hill: "Takımlar, kaynaklarını gelecek yıla ayırmalılar"
Hill: "Takımlar, kaynaklarını gelecek yıla ayırmalılar" Hill: "Takımlar, kaynaklarını gelecek yıla ayırmalılar"
Red Bull: "Rakiplerimiz düşüşümüzü görmek istiyor"
Red Bull: "Rakiplerimiz düşüşümüzü görmek istiyor" Red Bull: "Rakiplerimiz düşüşümüzü görmek istiyor"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.