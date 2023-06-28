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Formula 1 Haberler

Norris, McLaren F1'in güncellemelerini görmek için sabırsızlanıyor

Lando Norris, McLaren Formula 1 takımının yeni güncelleme paketinin ilk kısmını Avusturya'da görmek için sabırsızlanıyor.

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Lando Norris, McLaren MCL60

Norris, takımın bu yıl şimdiye kadar çok az güncelleme yapmasından ötürü sabırlı olmak zorunda kaldığını ve önümüzdeki üç yarışlık süre zarfında gelecek güncellemeleri sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

McLaren aracın felsefesini değiştirmeye karar vermesinin ardından Nisan ayında Azerbaycan'a önemli bir güncelleme paketi getirdi fakat bunun tur zamanı anlamında önemli bir fark yaratması beklenmiyordu, oysa yeni paket için umutlar yüksek.

Norris, "Elbette yeni şeyleri sabırsızlıkla bekliyorum çünkü bunun için çok fazla çalışma yaptık. Aynı zamanda sahip olduklarımızla oldukça sabırlı davrandığımızı düşünüyorum."

"Paralelinde pek çok şeyi çözmeye çalıştık. Yılın başından beri çok fazla zaman kazanamadık. Elbette Bakü'de yeni bir tabanımız vardı ama bu saf performanstan ziyade felsefeye yönelikti."

"Fakat her şeyi bir araya getirdik ve sahip olduklarımızla en iyisini yaptık. Belki bir veya iki fırsatı kaçırdık fakat hepsi bu kadar." dedi.

Lando Norris, McLaren on the drivers parade

Lando Norris, McLaren on the drivers parade

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Güncellemenin potansiyel getirisiyle alakalı Norris, "Elbette henüz piste çıkarmadık. İleriye doğru bir adım olacağına eminim fakat önemli olan ne kadar olacağı. Bu yüzden tüm bunlar hakkında çok fazla heyecanlanmak istemiyorum!"

"Fakat takım bunun için çok çalışıyor. Bu yüzden tüm bunları ve neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Oscar Piastri, son güncelleme paketinin takımı orta gruptan çıkaracağını ve ilk dört için mücadele etme fırsatı vereceğini düşünüyor.

"Planımız tabii ki bu. Yakında kullanacağımız bu güncellemeleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Umarım daha hızlı olmamızı sağlar. Planımız tam olarak bu."

"Bence şu anda da iyiyiz, muhtemelen orta grubun tepesindeyiz fakat orta gruptan çıkmamız ve ilk dört takıma odaklanmaya başlamamız gerekiyor. Bu yüzden bunu sabırsızlıkla bekliyorum."

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