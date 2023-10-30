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Norris, McLaren F1'i yüzüstü bıraktıktan sonra "gülümseyemem"

Lando Norris, Meksika GP sıralama turlarında yaptığı bir hatanın Pazar günkü yarışta podyum şansını kaybetmesine neden olmasının ardından güçlü bir yarış çıkarsa da "gülümseyemediğini" söyledi.

Adam Cooper
Editör Adam Cooper
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Lando Norris, McLaren MCL60

Norris, Cumartesi günü yaşananların ardından McLaren takımında işi başarması için kendisine güvenen yüzlerce kişiyi hayal kırıklığına uğratmış gibi hissettiğini düşünüyor.

Sıralamaların ilk seansında banko sayılabilecek bir tur zamanı olmayan Norris'in geriye tek bir hakkı kalmıştı ancak onda da bir virajda açılınca 17. sırada kaldı ve ilk seansta elendi.

Bu talihsizlik Norris'in Katar sprint hafta sonunda hem sıralama turlarında hem de sprint sıralamada pahalıya mal olan hatalar yapmasından sadece birkaç yarış sonra geldi.

Yarışa gerilerden başlayan Norris, mükemmel bir yarış çıkardı ve kırmızı bayraktan sonraki yeniden startta 14. sıraya kadar gerilemesine rağmen yarışı beşinci sırada bitirdi. Ancak Norris, gösterdiği performansın ardından podyumda olması gerektiğine ikna oldu.

Motorsport tarafından kendisine neler olabileceğine dair düşünceleri olup olmadığı sorulduğunda Norris, "Tabii ki, tabii ki. İnsanların zaman zaman neden bu kadar hayal kırıklığına uğradığımdan şikayet ettiklerini biliyorum. Bunun nedeni de bugünkü gibi günler. Elbette hayal kırıklığına uğrayacağım, değil mi?"

"Sanki podyumda bitirme ve bir kupa daha alma, daha fazla puan kazanma şansım varmış gibi. Cumartesi gibi bir günün ardından neden mutlu olayım ki?"

"Çok hızlı bir şekilde yoluma devam ettim, Katar'da yaptığımdan daha iyi bir şekilde devam ettim. Pazar gününe çok fazla odaklandık. Bence bu belliydi ve karşılığını da aldık. Ama evet, Cumartesi gibi bir günden sonra asla mutlu olmayacağım, değil mi? Çünkü neler yapabileceğimizi biliyorum."

"Ve bugünkü [Pazar] gibi bir gün geçirdiğinizde, 'ne olabilirdi' diye düşünüyorsunuz. Ve evet, şu anda çok fazla 'ne olabilirdi' var. Sadece bazı şeyleri toparlamam gerekiyor ve sonra işler yoluna girmeye başlayabilir." şeklinde cevap verdi.

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren

Norris Katar'da yaptığı hataların daha da hayal kırıklığı yarattığını kabul etti.

Norris, "Yine benzer bir şey, ama bu daha yüksek pozisyonlar içindi, değil mi?Ve bu iki kez oldu. Herkes için aynı olacak. Herkes benim pozisyonumda olsaydı, belki bazı insanlar diğerlerinden daha iyi olabilirdi ama işleri berbat ettiğinizde ve takımı hayal kırıklığına uğrattığınızda asla mutlu olamazsınız."

"İyi bir iş çıkarmam için bana güvenen 700-800 kişi var. Bunu yapmadığınızda yüzüme nasıl bir gülümseme yerleştirebilirim?"

"Geçen seferkinden çok daha iyi başa çıktığımı düşünüyorum. Bunun başlıca nedeni pole ya da galibiyet için olmamasıydı. Ama aynı zamanda hayatıma devam ettim ve bugüne odaklandım. Ve hepsinin karşılığını aldım. Bu yüzden mutluyum." dedi.

Yaşadığı hayal kırıklıklarına rağmen Norris Meksika yarışından keyif aldığı konusunda ısrar etti.

Norris, "Yeniden startım dışında her şeyden keyif aldım. Gördünüz mü bilmiyorum ama muhtemelen çok büyük bir kazadan kaçınmak zorunda kaldım."

"Böylece çok kötü olabilecek iki büyük kazayı önledim. Bu yüzden bazı sürücülerin biraz daha bilinçli olması harika olurdu." dedi.

Norris Interlagos'ta yapılacak sprint hafta sonu konusunda iyimserliğini koruyor.

Norris konuşmasını "Hafta sonu öncesi tahminlerimizi söylediğimizde, bu hafta sonunun harika geçmesini beklemiyorduk. Harika değil derken, sonuncu olmayı beklemiyoruz, sadece Katar ve Japonya'da ve benzeri yerlerde olduğumuz kadar rekabetçi olmayı beklemiyoruz."

"Ama yine de zaman zaman Ferrari ve Mercedes'e karşı yarışmayı bekliyoruz. Sadece pole favorisi gibi görünmüyoruz. Bu bizim 'bu hafta sonu iyi görünmüyoruz' sözümüz. Bu da iyi bir şey."

"Ama evet, bence yine zorlu bir hafta sonu olacak. Sprint kadar kolay değil, bu da işleri herkes için daha heyecanlı hale getiriyor. Evet, tahmin etmesi zor bir hafta sonu daha."

"Ama bence bugün kanıtladığımız gibi, işler beklediğimizden daha iyi gitti, tempo son derece güçlüydü. Ve tabii ki Sao Paulo'da da aynısını umuyorum." sözleriyle tamamladı.

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