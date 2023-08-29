Norris: "Aracın yarış temposu hâlâ yetersiz"
Lando Norris, Hollanda GP'sinde ikinci sıradan yedinci sıraya düşmesinin ardından McLaren Formula 1 takımının yarış temposunun hâlâ yetersiz olduğunu söyledi.
Britanyalı pilot; strateji kararlarının, özellikle de başlangıçta kaygan zeminde kalma kararının önemli bir rol oynadığını kabul etti.
Bununla birlikte, MCL60'ın sıralamalarda olduğu kadar rekabetçi olmadığında ısrar etti ve rakipleri Aston Martin ve Mercedes ile karşılaştırmayı 'korkunç' olarak nitelendirdi.
Norris, "Hızın ve stratejinin önemli olduğu zamanlar vardır, bizi mahveden de strateji oldu."
"Temponun kötü olduğunu düşünmüyorum. Tempo iyiydi; ama yeterince iyi değildi. Aston'un hızına kıyasla bizim hızımız oldukça kötüydü, Mercedes ile kıyaslarsak da oldukça berbattı."
"Yani tempomuz sıralama temposunun çok uzağındaydı. Tek turluk hızımız hâlâ yarış hızımızdan çok daha rekabetçi."
"Bence bu giderek daha belirgin hale geliyor. Bunu düzeltmek ve ileriye doğru adımlar atmak için elimizden geleni yapıyoruz ama şu anda yeterli değiliz." dedi.
Norris, kırmızı bayraktan sonra yeniden başlayan yarışta Russell ile ufak bir temas yaşadı ve Mercedes pilotu lastik patlaması nedeniyle pite girmek zorunda kaldı.
Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Norris bu konuda, "Artık araçlar o kadar keskin ki, onlara birazcık dokunduğunuzda birden dört lastiğiniz de patlamış gibi oluyor." dedi.
"Sadece iyi bir şekilde, tekerlek tekerleğe yarışıyorduk. Başına gelen şey için kötü hissediyorum ama farklı bir şey yapamazdım." dedi.
Norris, önümüzdeki hafta sonu Monza'daki yarışın takım için zor olabileceğini söyledi.
Britanyalı pilot, "Andrea'nın [Stella] da söylediği gibi, şu anda sahip olduğumuz aracı elde etmeye çok fazla odaklanıldığını düşünüyorum, ki bu tamamen doğru bir karardı."
"Ama buna o kadar çok odaklanıldı ve zaman harcandı ki, bu sebepten oldukça geride kaldığımız bazı şeyler var."
"Ancak bunun tersini yapmaktansa %80 iyi ve %20 kötü yarışları memnuniyetle kabul ederim. Bunu biliyoruz ve kabul ediyoruz ki bu her zaman iyi bir şeydir. Muhtemelen oldukça zorlu bir yarış olacağını biliyoruz."
"Monza'da havanın yardımcı olacağından şüpheliyim. Belki olabilir ama düzlükler şu anda hâlâ zayıf noktamız ve ne yapabileceğimizi göreceğiz."
Verstappen, Norris'in kırdığı kupanın yenisine kavuştu
Verstappen, Norris'in kırdığı kupanın yenisine kavuştu Verstappen, Norris'in kırdığı kupanın yenisine kavuştu
Norris: "Konuşmak istemiyorum çünkü konuşursam manşet olacağım"
Norris: "Konuşmak istemiyorum çünkü konuşursam manşet olacağım" Norris: "Konuşmak istemiyorum çünkü konuşursam manşet olacağım"
McLaren, Zandvoort'a asimetrik bir ön kanat mı getirdi?
McLaren, Zandvoort'a asimetrik bir ön kanat mı getirdi? McLaren, Zandvoort'a asimetrik bir ön kanat mı getirdi?
McLaren, Hollanda GP arka kanadıyla nasıl daha verimli olmayı hedefliyor?
McLaren, Hollanda GP arka kanadıyla nasıl daha verimli olmayı hedefliyor? McLaren, Hollanda GP arka kanadıyla nasıl daha verimli olmayı hedefliyor?
Hollanda GP öncesi padoktan gelen ilk teknik kareler
Hollanda GP öncesi padoktan gelen ilk teknik kareler Hollanda GP öncesi padoktan gelen ilk teknik kareler
Piastri: "Sıralama turlarında Red Bull'a yakın olabiliriz fakat yarışta çok öndeler"
Piastri: "Sıralama turlarında Red Bull'a yakın olabiliriz fakat yarışta çok öndeler" Piastri: "Sıralama turlarında Red Bull'a yakın olabiliriz fakat yarışta çok öndeler"
Son Haberler
Sainz: "Ferrari Monza'da normalde olduğu gibi daha güçlü olacak"
Sainz: "Ferrari Monza'da normalde olduğu gibi daha güçlü olacak" Sainz: "Ferrari Monza'da normalde olduğu gibi daha güçlü olacak"
Stewart: "Hamilton sekizinci şampiyonluğunu alamaz"
Stewart: "Hamilton sekizinci şampiyonluğunu alamaz" Stewart: "Hamilton sekizinci şampiyonluğunu alamaz"
Horner: "Verstappen, Vettel'in rekorunu egale etmekten 'gurur duyuyor'"
Horner: "Verstappen, Vettel'in rekorunu egale etmekten 'gurur duyuyor'" Horner: "Verstappen, Vettel'in rekorunu egale etmekten 'gurur duyuyor'"
Aston Martin, Monza'ya DRS güncellemesiyle gelecek
Aston Martin, Monza'ya DRS güncellemesiyle gelecek Aston Martin, Monza'ya DRS güncellemesiyle gelecek
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar