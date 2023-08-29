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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Norris: "Aracın yarış temposu hâlâ yetersiz"

Lando Norris, Hollanda GP'sinde ikinci sıradan yedinci sıraya düşmesinin ardından McLaren Formula 1 takımının yarış temposunun hâlâ yetersiz olduğunu söyledi.

Adam Cooper
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Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren, in Parc Ferme after the race

Britanyalı pilot; strateji kararlarının, özellikle de başlangıçta kaygan zeminde kalma kararının önemli bir rol oynadığını kabul etti.

Bununla birlikte, MCL60'ın sıralamalarda olduğu kadar rekabetçi olmadığında ısrar etti ve rakipleri Aston Martin ve Mercedes ile karşılaştırmayı 'korkunç' olarak nitelendirdi.

Norris, "Hızın ve stratejinin önemli olduğu zamanlar vardır, bizi mahveden de strateji oldu." 

"Temponun kötü olduğunu düşünmüyorum. Tempo iyiydi; ama yeterince iyi değildi. Aston'un hızına kıyasla bizim hızımız oldukça kötüydü, Mercedes ile kıyaslarsak da oldukça berbattı."

"Yani tempomuz sıralama temposunun çok uzağındaydı. Tek turluk hızımız hâlâ yarış hızımızdan çok daha rekabetçi."

"Bence bu giderek daha belirgin hale geliyor. Bunu düzeltmek ve ileriye doğru adımlar atmak için elimizden geleni yapıyoruz ama şu anda yeterli değiliz." dedi.

Norris, kırmızı bayraktan sonra yeniden başlayan yarışta Russell ile ufak bir temas yaşadı ve Mercedes pilotu lastik patlaması nedeniyle pite girmek zorunda kaldı.

Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Norris bu konuda, "Artık araçlar o kadar keskin ki, onlara birazcık dokunduğunuzda birden dört lastiğiniz de patlamış gibi oluyor." dedi.

"Sadece iyi bir şekilde, tekerlek tekerleğe yarışıyorduk. Başına gelen şey için kötü hissediyorum ama farklı bir şey yapamazdım." dedi.

Norris, önümüzdeki hafta sonu Monza'daki yarışın takım için zor olabileceğini söyledi. 

Britanyalı pilot, "Andrea'nın [Stella] da söylediği gibi, şu anda sahip olduğumuz aracı elde etmeye çok fazla odaklanıldığını düşünüyorum, ki bu tamamen doğru bir karardı."

"Ama buna o kadar çok odaklanıldı ve zaman harcandı ki, bu sebepten oldukça geride kaldığımız bazı şeyler var."

"Ancak bunun tersini yapmaktansa %80 iyi ve %20 kötü yarışları memnuniyetle kabul ederim. Bunu biliyoruz ve kabul ediyoruz ki bu her zaman iyi bir şeydir. Muhtemelen oldukça zorlu bir yarış olacağını biliyoruz."

"Monza'da havanın yardımcı olacağından şüpheliyim. Belki olabilir ama düzlükler şu anda hâlâ zayıf noktamız ve ne yapabileceğimizi göreceğiz."

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