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Norris: "McLaren düşük hızlı virajlarda halen berbat"

Podyuma dönen Lando Norris'e göre McLaren iyi adımlar attı, ancak araç düşük hızlı virajlarda halen alarm veriyor.

Jonathan Noble
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Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60

Son iki haftadır güncellemelerin de etkisiyle uçuşa geçen McLaren, kötü giden sezonu bir anda toparladı diyebiliriz.

İlk olarak Avusturya'da Norris'e güncelleme getiren ve pilotunun dördüncülüğe ulaşmasıyla istediği verileri toplayan takım, Britanya'da Oscar Piastri'yi de güncellenmiş araçla piste çıkarttı.

Sonuç, sıralama turlarında Norris ile ikincilik, Piastri ile üçüncülük oldu.

Yarışta da işler iyi gitti, öyle ki, Norris son turlarda sert hamur ile Lewis Hamilton'ı savunmayı başararak ikinci oldu ve podyuma çıktı, eğer Güvenlik Aracı sıkıntı yaratmasaydı Piastri de podyuma çıkabilirdi.

Takımın attığı adımlardan memnuniyetini gizlemeyen Norris, son iki haftadır hızlı pistlerde olduklarını hatırlattı ve aracın düşük hız performansında halen zayıf kaldığını belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Norris, "Bu tür pistler lastiklere iyi bakmamızı sağlıyor. Yüksek hızda çok ama çok rekabetçiyiz ve neredeyse Red Bull'un başarabildiklerine eşit durumdayız."

"Hatta ve hatta Stowe gibi orta hızlı virajlarda griddeki en iyi araç bizdik. Copse gibi çok yüksek hızlı virajlarda aşırı iyi değildik, yine de yarışta performansımızı koruyabildik."

"Bunu yaparken lastiklere oldukça iyi bakabiliyoruz, özellikle de buradaki gibi aşırı lastik ısınması sorunu yaşamadığımızda." 

Lando Norris, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Yine de aracın düşük hızlı virajlarda berbat olduğunu söyleyebilirim, sürmesi son derece zor." 

"[İnsanların] heyecanlandığını hissediyorum ve bir şeylerin geliştiğini kabul ediyorum, ancak önümüzdeki birkaç hafta boyunca birçok kişinin 'nasıl bu kadar kötüleşebildin' dediğini duyacağız."

"Lastik bozulması gibi pek çok alanda iyileştik, lastik soğutma ve benzeri konularda her zaman yapmaya çalıştığımız küçük şeyler de var, ancak aşırı iyi adımlar atmadık."

"Sadece bu pist lastiklere iyi bakmamızı ve onları iyi durumda tutmamızı sağladı. Bu kadar basit."

"Başarıların çoğu piste özgü. Çok fazla heyecanlanmak istemiyorum." dedi.

Takım patronu Andrea Stella da yavaş virajlarıyla ünlü Macaristan'da toplayacakları verilerin önemli olduğunu düşünmekte.

Stella, "Bir bakıma Macaristan'ı dört gözle bekliyoruz, gerçekte nerede olduğumuzu daha kapsamlı bir şekilde kontrol edebileceğiz."

"Düşük hızlı bir pist, orta hızda virajlar hakim. Ayrıca hava da sıcak olacak, bu da zorlandığımız noktalardan biriydi." dedi.

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