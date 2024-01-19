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Norris: "McLaren doğru yolda ilerliyor"

McLaren pilotu Lando Norris, takımın 2024 hazırlıklarını pozitif olarak görüyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, 2023 yılında kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi; yedi podyum, 205 puan ve şampiyona altıncılığı.

Yeni sezon öncesinde konuşan Lando, takımın doğru yolda olduğunu ve Woking'de yeni sezonu temkinli bir iyimserlikle beklediklerini açıkladı.

Norris, "Geçen yıl araç kullanımı ve takım çalışması hakkında çok şey öğrendim. Takımla beraber daha açık olmak için çok çaba sarf ettik."

"Mühendislerle iletişim kurarken doğruyu söylemeyi tercih ediyorum. Sert ama dürüst olmak daha iyi; eğer kötü bir yarış geçirdiysem, bunu bana söylemeliler. Eğer iyi bir performans sergilediysem, o zaman iyi olduğumu söylemeliler."

"Açıkça konuşmak her zaman kolay değil ama bu çok önemli ve birbirimizden bir şeyler öğrenmek, birbirimize yardımcı olmak için bunu yapmaya devam edeceğiz."

"Takım arkadaşım Oscar Piastri inanılmaz bir sezon geçirdi. Soğukkanlılığını korudu ve kendi halinde kaldı."

"Bence baskı konusunda harika bir iş çıkarıyor; durumla benim ilk yılımda yaptığımdan daha iyi baş ediyor. Hepimiz farklıyız, bu yüzden hepimiz baskıyla farklı şekilde başa çıkıyoruz ve sakin kalıyoruz."

"Son yıllarda kendimi geliştirdiğime inanıyorum çünkü artık kendimi daha iyi tanıyorum ve zor durumlarla nasıl başa çıkacağımı anlıyorum."

"Oscar'a Formula 1'de, soğukkanlılığını koruduğu için çok saygı duyuyorum."

"Takımımız da doğru yolda ilerliyor. Son dört, beş ya da altı ayda çok şey öğrendik. Takım olarak kaydettiğimiz ilerlemeden dersler çıkardık. Bizimle çalışmak üzere gelen yeni isimler oldu. Her ne kadar onların tüm fikirleri hemen hayata geçirilemese de, halihazırda bildiğimiz bazı şeyler var."

"Heyecanlıyım çünkü doğru yolu seçtik ve hangi yöne gitmemiz gerektiğini biliyoruz. Ben sadece sezona başarılı bir başlangıç yapmak istiyorum."

"Bahreyn'de iyi bir performans sergilersek daha da hevesli olacağım." dedi.

Lando Norris, McLaren, talks to the media

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren, talks to the media

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