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Formula 1 / Son dakika

Norris: "McLaren daha fazla yere basma gücü bulmalı"

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Norris: "McLaren daha fazla yere basma gücü bulmalı"
17 Ara 2019 15:10

Lando Norris, bu yıl yere basma gücü alanında çok büyük bir ilerleme kaydetmelerine rağmen gelecek yıl da bu alana odaklanmaları gerektiğini söyledi.

McLaren son yıllarda yaşadığı sorunların ardından bu yıl önemli bir ilerleme kaydetmeyi başardı ve şampiyonayı dördüncü sırada noktaladı.

Takım sezon boyunca getirdiği güncellemelerden maksimum verimi almayı başarırken, gelecek yıl daha da gelişmeyi hedefliyor.

Bu yıl takımla ilk yılını geçiren ve çok az çaylak hatası yapan Lando Norris gelecek yıl yere basma gücünü arttırmaları gerektiğini söyledi.

Norris'e göre dayanıklılık ve pit stoplar geliştirilmesi gereken diğer iki alan.

McLaren'ın neleri geliştirmesi gerektiği sorusuna, “Yere basma gücü. Hepsi bu. Yere basma gücü her zaman en büyük şeydir ve geçen yıldan itibaren gelişen en büyük şeylerden birisi buydu."

“Tabii ki sadece daha fazla yere basma gücü yetmiyor. Aynı zamanda aracın genel verimi, karakteristiği, özellikleri, farklı şartlarda iyi performans göstermesi, farklı rüzgar seviyelerine karşı tutarlı olması, farklı viraj türlerinde daha istikrarlı ve hızlı olması gerekiyor."

"Aynı zamanda pit stoplar ve sürüş gibi geliştirmemiz gereken çok fazla şey var." dedi.

Norris, tüm sezondan en iyi şekilde faydalanabilmek adına her pistte iyi olabilecek bir araca sahip olmaları gerektiğinin altını çizdi ve "Aracımız, bazı pistlere çok iyi uyarken ve bazı pistlere hiç uymuyor. Aracı tüm pistlere uydurmaya çalışıyoruz. Sadece tek bir piste değil, daha çok zorlandığımız pistlerde rekabetçi olmaya çalışıyoruz. Aracın çalışma şekli ve karakteristiği, geliştirilmesi gereken en büyük şeylerden birisi." dedi.

Norris'e göre yeni bir başlangıç da İngiliz ekibe yardım etti.

“Değişen en büyük şeylerden birinin yeni bir başlangıç yapmak olduğunu düşünüyorum. İki yeni sürücünün gelişi, takım içinde yeni yüzler olması ve Andreas Seidl'ın katılımıyla takım için farklı bir yön oluştu. Takım içerisindeki şeyleri değiştiren pek çok şey oldu. Pek çok şey söyleyebiliriz ama iki yeni sürücü, yeni yönetim ve tüm bunlarla ilgilenen yeni insanlar olumlu bir etki yarattı. Tüm bunlar takım ve sürücüler için daha eğlenceliydi."

Çeviri: İnci Beğen

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