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Formula 1 / Son dakika

Norris: "McLaren benim geri bildirimlerimi daha çok dinliyor"

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Norris: "McLaren benim geri bildirimlerimi daha çok dinliyor"
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
10 Nis 2020 17:11

Lando Norris, F1'de geçirdiği ilk sezondan sonra daha çok saygı kazandığına ve McLaren'in kendi geri bildirimlerini daha çok dinlediğine inandığını söyledi.

Norris 2019 sezonunu sürücüler şampiyonasında 11. sırada tamamladı. McLaren ise takımlar şampiyonasını 4. sırada bitirdi ve Norris ile takım arkadaşı Carlos Sainz Jr. takımın 2012'den beri en iyi takımlar şampiyonası sonucunu aldı. 

20 yaşındaki genç pilot, koronavirüs pandemisi sebebiyle artan Espor müsabakalarının çoğuna katılım gösterdi ve son haftaların en popüler isimlerinden biri oldu.

Motorsport.com'a yaptığı röportajda Norris, F1'in popüler isimlerinden biri olmakla beraber McLaren'a alışıp alışmadığı hakkında sorulan soruya şu cevabı verdi: "Sanırım biraz alıştım, ancak diğer özelliklerime göre sürüşüm hâlâ iyi."

"Ancak aynı zamanda, sadece bir yıl bile onlarla beraber olduğum için, insanlar bana daha çok saygı göstermeye başladı ve böylece fikirlerimi daha çok dinlemeye başladılar."

"Yani tabii ki de bir veteran olduğum söylenemez, ama kendime olan güvenim daha fazla. Ve bununla beraber sporda ve McLaren'de ikinci yılınız olunca insanların gözünde pek çok yönde daha profesyonel bir izlenime sahip oluyorsunuz."

"İnsanlar sizi dinliyor ve daha sonrasında siz de, size inanan insanların sözcüsü gibi bir role bürünüyorsunuz. İnsanlar sizi dinliyor ve buna göre bir önlem alıyorlar. Bu çok güzel bir şey."

"Aynı zamanda, diyelim ki araç gelişimlerini mühendisleri ve aerodinamik uzmanlarını siz yönlendiriyorsunuz. Onlar aracı size özel bir şekilde yaratmaya çalışıyorlar ve sizin vermeniz gereken bildirimler var. Bu bildirimlerin sonuçları oluyor; bu sonuçlara göre aracın gelişiminin gidişatı daha iyi veya daha kötü bir yöne gidiyor."

"Söylemem gereken şeylerin daha net olması gerektiğinin farkındayım. Bununla beraber her şeye 'evet' diyen ve herkesle aynı görüşe sahip olan bir çaylak gibi davranmamalıyım."

Norris, F1'deki ikinci yılına doğru ilerlerken geliştirmesi gereken yönleri bildiğini ve geciken 2020 sezonu başlangıcı öncesi bunlara çalıştığını söyledi:

"Yapmam gereken şeyleri bilmem, benim daha iyi bir stratejiye sahip olmamı sağladı. Sezon öncesi testlere daha hazırlıklı geldim ve geliştirmem gereken alanlara baktım."

"Amaçlarımızı belirlemek açısından bu yaklaşımım bize çok yardımcı oldu. Bununla beraber kendimi daha özgüvenli hissettim ve kendim ile beraber takımın ne yaptığını da anladım."

"Mental olarak bu yaklaşım beni sezon öncesi testler ve (iptal olan 2020 sezon açılış yarışı) Avustralya yarışı öncesinde daha iyi bir noktaya getirdi."

"Yarışmaya başlamadan önce, bu yaklaşımı devam ettirmem gerektiğinden tamamen emin olmalıyım."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lando Norris
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Alex Kalinauckas

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