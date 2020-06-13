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Formula 1 / Son dakika

Norris: "McLaren, B takımlarından daha fazla potansiyele sahip"

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Norris: "McLaren, B takımlarından daha fazla potansiyele sahip"
Ekleyen:
, Editör
13 Haz 2020 06:40

McLaren pilotu Lando Norris, Racing Point'in yaptığı gibi başka bir takımın yardımcı ekibi olmak yerine bağımsız bir takım olmanın çok daha iyi olduğunu düşünüyor.

Racing Point son yıllarda Mercedes'le olan ortaklığını genişletti ve bu yıl orta grubun en iyisi olmaları bekleniyor. Ayrıca Haas ve Alfa Romeo'nun Ferrari ile, Toro Rosso'nun da Red Bull'la yakın ilişkileri var.

Bir fabrika takımı olan Renault dışında sadece Williams ve özellikle de McLaren tamamen bağımsız konumda yer alıyor.

Lando Norris, Racing Point'in güçlü performansına rağmen B takımlarının sınırlı sayıda başarı elde edebileceğini ve bu yüzden McLaren'ın doğru bir yaklaşıma sahip olduğunu düşünüyor.

The Race'e konuşan Norris, böyle bir durumda dördüncülüğü kaybetmeyi kabullenmenin daha kolay olup olmadığı sorusuna, "Öyle olduğunu düşünüyorum. Normalde evet, dördüncü olmak istersiniz. Çünkü çok daha fazla para kazanırsınız. Ama bunun önümüzdeki yıllarda bu kadar önemli olacağını sanmıyorum çünkü para ödülü daha eşit dağıtılacak. Ama yine de bilirsiniz, mümkün olduğunca yüksek bir noktada bitirmek istersiniz."

"Racing Point muhtemelen çok iyi bir sezon geçirecek. Ama gelecek yıl ne yapacaklar? Yine diğerlerine mi güvenecekler?"

"Önümüzdeki birkaç yıl içinde ileriye doğru gideceğimize inanıyoruz ve diğerlerine güvenip onları bu şekilde kopyalamayacağımızdan eminiz."

"Kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bir B takımı ya da bunun gibi bir şey olma hedefimiz yok. Amacımız yarışlara liderlik eden ve şampiyonluklar kazanan takıma geri dönmek."

"Takımdaki herkes bu konuda çok heyecanlı. Pek çok insanın McLaren'dan çok fazla şey beklediğini biliyorum, ki bu mantıklı. Geçen yıl 2018'e kıyasla çok büyük bir ilerleme kaydettik ve dördüncülük gerçekten iyiydi."

"Pek çok insan şimdi bizim tekrar öne doğru gitmemizi bekliyor ancak bu, o kadar da kolay bir şey değil. Mercedes'in yaptığı şeyleri ve her şeyi nasıl bu kadar iyi yönettiklerini anlamaya başlayan pek çok takım var. Yıllar geçtikçe her şey daha benzer kalıyor ve yakınlaşıyor. Bu yüzden bu yıl ileriye doğru gittiğimize eminiz. Ama aynı zamanda herkes kış boyunca ilerleme şansına sahipti. Bazı takımlar Mercedes'in yaptığı şeyi kopyalıyorlar. Yani kolay olmayacak. Biz geliştik ama diğerleri de gelişti. Piste çıkar çıkmak iyi olacağımıza eminim. Ama insanların büyük bir adım atmamızı ve öndeki üç takımla savaşmamızı beklememesi gerektiğini düşünüyorum."

"Onlar yine orada olacak. Belki de ortada pembe bir araç olacak ve herkes geçen yıl olduğu gibi savaşacak." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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