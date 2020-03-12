Norris: "McLaren artık Williams'ı da hesaba katmalı"

2018 sezonunu son sırada tamamlayan Williams, 2019'da daha da kötü bir yıl geçirmişti ve sezon boyunca en yavaş takım olmuştu. Sezonu bir puanla noktalayan İngiliz ekip, hiç orta grupta yer alamadı.

Ancak 2020 sezon öncesi testlerinde iyi bir performans gösteren Williams, beklentileri iyice arttırdı ancak testlerin ardından George Russell, bu yıl da gridin en yavaş takımı olacakları konusunda herkesi uyardı.

Motorsport.com'a konuşan McLaren pilotu Lando Norris, Avustralya Grand Prix'sinde orta gruptaki savaşta Williams'ı da hesaba katmaları gerektiğini söyledi.

Norris, "Bence Williams çok daha yakın. Temel olarak savaşın içerisindeler, bu yüzden onları düşünmemiz gerekiyor."

"Onları stratejimize dahil etmemiz gerekmiyordu veya onlara göre pit yapmamız gerekmiyordu. Ama şimdi durum böyle değil."

"Seçimlerimize onları dahil etmemiz gerekiyor ve onlarla yarışmalıyız. Onları geçmek bizim için kolay olmayacak."

"Şu anda dahil olan başka bir takım daha olduğunun biraz daha farkında olmalıyız. Bunun dışında geçen yılki durumda çok da farklı olmadığını düşünüyorum." dedi.

Norris, Racing Point'in şu anda orta gruptaki takımlara liderlik ettiğini düşünüyor.

"Bir şey söylemek zor ancak testlerde, son derece rekabetçi görünüyorlardı."

"Sadece her yerde iyi performans gösteren iyi bir araçları var. Bence tüm hafta sonlarına çok iyi başlayacaklar."

"Ne yapabileceklerini, ne kadar çok şey gösterdiklerini ya da performanslarını ne kadar göstermeye başlayıp, sonrasında geri çekildiklerini bilmek zor."

"Ya çok ileride olacaklar, ya savaşın içerisinde olacaklar ya da beki de hemen önde olacaklar. Çok emin değilim."

"Geçen yıla kıyasla ileriye doğru büyük bir adım attılar ama bunun sebebi çok net."