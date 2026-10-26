Formula 1 Amerika GP

Norris: "McLaren artık gridin en hızlı dördüncü takımı"

Lando Norris, McLaren'ın şampiyonluk mücadelesi veren bir takımdan Formula 1'in dördüncülüğe gerilediğini kabul etti.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 26 Eki 2026 08:00

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Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Lando Norris, Circuit of the Americas'ta gerçekleştirilen yarışı Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın arkasında tamamladı. Takım arkadaşı Oscar Piastri ise yedinci sırada finiş gördü.

Bir yıldan kısa süre önce şampiyonluk için mücadele eden McLaren açısından bu sonuç hayal kırıklığı yaratsa da Norris, takıma getirilen güncellemelerin çalıştığını doğruladı.

Norris, yarışın ardından şöyle konuştu: "Bir parçayı araca taktığınızda her şeyin bir anda mükemmel olmasını, çok daha hızlı gitmenizi ve birdenbire podyum mücadelesine girmenizi umuyorsunuz. Ancak bu şekilde olmuyor."

"Ferrari de güncellemeler getirdi, diğer bütün takımlar da hâlâ güncellemeler getiriyor ve bunlar işe yarıyor. Ancak biz, ihtiyacımız olan bütün alanlarda aynı ilerlemeyi sağlayamıyoruz. Özellikle yavaş virajlarda, ihtiyaç duyduğumuz seviyenin çok uzağındayız."

"Aracın arka tarafında ve yavaş virajlarda çok daha fazla performansa ihtiyacımız var. Bu, uzun zamandır yaşadığımız bir sorun ve çözmesi oldukça zor görünüyor."

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Alex Slitz / Getty Images

McLaren'ın artık en hızlı dördüncü araç olup olmadığı sorulduğunda Norris, hiç tereddüt etmeden yanıt verdi: "Evet, bence bu oldukça açık."

Ön gruptaki takımlarla mücadele edebilecek hıza sahip olmayan McLaren, Amerika Grand Prix'sinde tek pit stoplu bir strateji tercih ederek risk aldı. Takım, sanal güvenlik aracı veya güvenlik aracı periyodunun kendi lehine gelişmesini umuyordu.

Stratejiyi değerlendiren Norris, şunları söyledi: "Yarış temposu açısından yeterli değildik, bu yüzden risk almamız gerekiyordu. Eğer sanal güvenlik aracı veya güvenlik aracı devreye girseydi, iyi bir podyum sonucu için mücadele edebilecek konumda olacaktık. Yarışın önemli bir bölümünde ikincilik bile mümkün görünüyordu."

"Bence bugün iyi bir yarış çıkardık. Tempomuzun güçlü olduğunu düşünüyorum ve araçtan alabileceğim her şeyi aldım. Beşincilik kulağa çok etkileyici gelmese de bundan memnun olmam gerekiyor."

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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