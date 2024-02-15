McLaren, lansman aracında "detayları gizlemiş"
Lando Norris, McLaren Formula 1 takımının yeni MCL38 ile ilgili çok fazla detay göstermek istemediğini çünkü bu sporun bir "performans oyunu" olduğunu söylüyor.
McLaren, lansman etkinliğini önceki yılların aksine daha sönük şekilde, siteden yayınladığı bir dizi fotoğrafla yaptı ve aracın detayları gizlemeyi seçti.
Takımın neden bu kadar temkinli davrandığı sorulduğunda Norris, bunun fikri mülkiyet haklarını mümkün olduğunca uzun süre korumaktan kaynaklandığını söyledi.
Norris, "Çünkü bunu yapabiliyoruz! Sonuçta bu bir performans oyunu ve neden bir şeyleri ele vermek isteyesiniz ki?"
"Aracın neye benzediğini artık biliyorsunuz. Fakat geri kalanını iki hafta içinde göreceksiniz. O yüzden sabırlı olun." dedi.
Norris'in takım arkadaşı Oscar Piastri ise Red Bull'un Perşembe akşamı gerçekleştireceği lansman öncesinde Silverstone'da gerçekleştirdiği teste atıfta bulundu ve "Diğerlerinin aksine en azından biz aracımızı piste çıkmadan önce gösterdik!" dedi.
Takım patronu Andrea Stella, geçen yıldan daha sönük bir lansman yapmalarının "kendi seçimleri" olduğunu vurguluyor.
"Son zamanlarda takımların, araçlarını geçen yıl bizim yaptığımız şekilde tanıtma kararı aldığını gördük. Lansmanlar bir gösteri esnasında MTC'de canlı şekilde tanıtılmıştı."
"Ancak bazen aracınızın lansman töreninde, dikkatleri o kadar da üzerinize çekmek istemiyorsunuz."
"Sanırım bu yaklaşımlar zaman içinde değişebilir. Biz de geçen yılki görkemli lansmandan bu yılki -daha sönük- lansmana geçtik."
McLaren MCL38
Photo by: McLaren
"Bu sadece teknik ya da operasyonel bir konu değil, aynı zamanda pazarlama tarafını ilgilendiren bir konu. Bildiğiniz gibi Formula 1 büyük bir iş, dediğim gibi sadece teknik tarafı değil, tüm bu gereklilikleri ve çeşitli yaklaşımları dikkate almamız gerekiyor."
Araçla ilgili görülenlerin temsil edici olup olmadığı sorulduğunda ise şunları ekledi: "Oldukça doğru olduğunu söyleyebilirim. Şoke edici bir şey için hazırlanmazdım."
Stella aynı zamanda diğer araçların artık görünüş olarak birbirine yaklaştığını da ekliyor.
"Araçların ilk fotoğraflarından gördüğümüz kadarıyla, bu yeni düzenlemeler altında birbirine görünüşe olarak yaklaşmaya başladıkları ilk yıl bu."
"Aynı zamanda, performansın büyük bir kısmı aslında ayrıntılarda ve milimetrik oyunlarda yatıyor. Bu nedenle araçların benzer görünmeye başlaması performansın yakınlaşacağı anlamına gelmiyor."
"Fakat kesinlikle bu ilk önemli faktör olabilir. Dolayısıyla yakınlaşmaya başlamasını bekleyebiliriz."
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