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Formula 1 Haberler

Norris, çok yıllık McLaren anlaşmasıyla ilgili yapılan yorumları eleştirdi

Lando Norris, McLaren ile uzun vadeli yeni bir sözleşme imzalama kararını sorgulayanların "bihaber" olduğunu ve kendisi için en iyi yerde olduğuna inandığını söyledi.

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Norris, çok yıllık McLaren anlaşmasıyla ilgili yapılan yorumları eleştirdi
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Norris, 2017'de genç sürücü olarak McLaren'a katıldı ve 2019'da ana sürücülerinden biri olarak takımda kalmaya devam etti.

Norris, bu yılın başlarında kendisini 2025'e kadar takımda tutacak yeni bir sözleşme imzaladı. İngiliz, bu sözleşme ile Lewis Hamilton ve Max Verstappen'den sonra sporda en çok kazanan üçüncü pilot oldu.

Fakat McLaren, 2021'deki formunu bu sezon geliştiremedi ve Norris sadece bir kez podyuma çıkabildi.

Bazıları, Norris'in yetenekli olmasına ve diğer takımlardan ilgi görme olasılığına rağmen McLaren'a bağlı olma kararı sorgulandı. Fakat 22 yaşındaki pilot bu konudaki eleştirileri reddetti ve yorum yapan insanların "bihaber" olduğunu açıkladı.

Norris, "Neden bilmiyorum, herkes bildiğini düşünüyor. 'Kesinlikle şuraya gidebilirdi, bunu yapabilirdi.' diyorlar."

"Fakat bu varsayımlarda bulunan insanlar çoğu zaman kesinlikle bir şey bilmiyorlar." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36

Lando Norris, McLaren MCL36

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Fakat Norris'in kararını sadece taraftarlar sorgulamıyor. Eski McLaren pilotu Jenson Button da anlaşmayla ilgili şüphelerini dile getirdi.

Button, Norris'in kariyerinin başındayken bu kadar uzun vadeli bir anlaşmaya imza atmasını şaşırtıcı bulduğunu söyledi.

Button, "Hepimiz takım oyuncusu olmak istiyoruz ama takımın üç yıl içinde nerede olacağını asla bilemezsiniz."

"Tek yapabileceği takıma geri dönüp, sorunların neler olduğunu söylemek ve bunları çözmeye çalışmak olacak." dedi.

Norris, Button'ın fikirlerine saygı duyduğunu söylese de McLaren'ın kendisi için en iyi yer olduğuna inanıyor.

Norris, "Bunu, çok saygı duyduğum insanlar söyledi ve fikirlerine de saygı duyuyorum."

"Fakat aynı zamanda, iyi bir takıma sahibim. Yani, ne zaman nerede olmak istediğimi, takımın gelecekte bana neler sunabileceğini biliyoruz."

"Benim için en iyi yerin burası olduğuna inanıyorum çünkü burada büyüdüm ve nelerin geleceğini biliyorum." dedi.

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