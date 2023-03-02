Norris: "McLaren abartıldığı kadar kötü durumda değil"

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Zor bir test dönemi geçiren McLaren, sürüşü zor ve tekerleklerde ciddi sorun çıkaran bir araçla yeni sezona başlayacak, dolayısıyla birçok kişinin beklentisi oldukça düşük.

Bu kötü performans, takımın 2023 programının gerisinde kaldığını ve yeni MCL60'ın hedeflenen seviyeye ulaşamadığını kabul etmesine de yol açtı.

McLaren'in zayıf kalmasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını kabul eden Norris, yine de takımın toparlanacağına inanıyor ve durumun bazı çevrelerce abartıldığını öne sürüyor.

Perşembe günü Sky F1'e konuşan Norris, "Bir şey bulduğunuzda o yöne doğru ilerlersiniz. Biz de bir şey bulduk, ama belki de seçenekleri arttırmakta geciktik ve doğru yola girmemiz uzun sürdü. Olay bundan ibaret."

"Sanırım diğer takımlara karşı bir yarış içindeyiz, yine de iyimseriz ve tekrar en iyi takım olmak için mücadele etmek istiyoruz. Sadece biraz geç kalmış olmamız sinir bozucu ama hepsi bu."

"Olur böyle şeyler, her takım zaman zaman bunu yaşar ama gelecekte daha iyi olmayı dört gözle bekleyeceğiz."

"Şu an çok kötü bir durumda olduğumuzu düşünmüyorum. Belki olmak istediğimiz kadar güçlü değiliz ama belki bazılarının beklediği kadar da kötü değiliz." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nisan ayındaki Çin GP'si iptal edildiği için Avustralya ve Azerbaycan GP'leri arasında neredeyse bir ay ara verileceğini hatırlatan Norris, McLaren'in ilk büyük güncelleme paketini getirene kadar zorlanmamasını umut ediyor.

Norris, "Çok erken konuşmak istemiyorum çünkü aynı zamanda neyi nasıl yapacağımızı görmek için bekliyoruz, ancak halihazırda beklettiğimiz bazı iyi şeyler var, bu yüzden tüm güncellemeleri dört gözle bekliyorum."

"Güncellemelerin düzgün çalıştıklarından emin olmamız gerekiyor ama bu uzun bir sezon, bu yüzden aynı zamanda ikinci yarıyı da dört gözle bekliyorum."

"Bahreyn'de ne yapacağımız konusunda hiçbir fikrim yok. Sanırım en iyi takımlardan biri değiliz [ama] umarım birkaç puan için mücadele edeceğiz. Hafta sonu için hedefimiz bu."

"Tekrar yarışa dönmek için heyecanlıyım, bence asıl önemli olan bu. Test için arabaya geri dönmek her zaman iyidir ama asıl keyif bu hafta sonu sıralama ve yarış esnasında yaşanacak." dedi.