Norris: "McLaren, 2024'te 'çok daha fazlasını' yapacak"

Avusturya'ya getirdiği güncellemelerle büyük bir çıkış yakalayan McLaren, sezonun ikinci yarısında Red Bull'un ana rakibi oldu.

McLaren, takım patronu Andrea Stella önderliğindeki teknik yapılanmanın meyvelerini toplamış gibi görünüyor çünkü Norris son altı yarışta beş podyum elde ederken, çaylak takım arkadaşı Oscar Piastri de iki kez podyuma çıktı.

McLaren, Ferrari ve Mercedes'in aksine daha tutarlı bir performans sergiliyor, ki bu da 2024 için kendilerine umut veriyor.

Bunun gerçekçi bir olasılık olup olmadığı sorulduğunda Norris şöyle yanıt verdi: "Olabilir."

"Max'e de söyledim, Avusturya'ya getirdiğimiz bu güncellemeden beri gridde en yüksek puan alan ikinci pilot oldum. Tahminen en yüksek puan alan ikinci takım da biziz."

"İleriye doğru bazı büyük adımlar attık ve Red Bull ile savaşmaktan bahsettiğimiz göz önüne alındığında, bence bu yıl başardıklarımız harika."

"Formula 1'in gelmiş geçmiş en iyi pilotlarından birinden ve en baskından araçlarından birinden bahsediyoruz."

"Bahreyn'de bulunduğumuz yer göz önüne alındığında, şimdi Red Bull'a yaklaşıp, onlarla yarışmaktan bahsediyor olmak bizim için harika. Gelecek yıl için yapacak çok şeyimiz olduğunu biliyoruz, bu yüzden heyecanlıyım."

"Gelecek yıldan önce bunu düşünmenin pek bir anlamı yok ama iyimserim ve takım olarak bunu başarabileceğimize inanıyorum."

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, 2nd position, celebrates on arrival in Parc Ferme

McLaren'in lehine olan argümanlar arasında, 2024 aracının gelişimi için Temmuz ayından beri kullanılan yeni rüzgar tüneli yer alıyor.

Fakat aralarında Red Bull'dan Rob Marshall'ın da bulunduğu yeni ve önemli isimler takıma, 2024 lansman aracı üzerinde çalışamayacak kadar geç başlayacak.

Takım patronu Stella, McLaren'ın 2023'teki atılımının gelecek yıl için iyi bir başlangıç noktası oluşturduğuna inanıyor fakat takımların yaz aylarından bu yana sahip oldukları gelişim eğrisinin, Woking merkezli ekibin sezonu güçlü şekilde bitirmesinden daha önemli olacağını söylüyor.

"Gelecek yılın aracında nerede olduğunuz kısmen bu yıl nerede olduğunuza bağlı, çünkü herkes için başlangıç noktası bu olacak."

"Ancak altı, yedi ay boyunca sahip olduğunuz gelişim eğrisi çok daha önemli. Önünüzde gelecek yılın aracı üzerinde çalışma yapacağınız uzun bir dönem var."

"Şu anda aerodinamik ve mekanik gelişimi açısından yaptığımız çalışmalar başlangıç noktasından çok daha önemli."