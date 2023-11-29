Norris: "McLaren 2024 için doğru yolda"

McLaren geçtiğimiz kış döneminde geliştirme hedeflerini kaçırdı ve sezona kötü başladı. İlk iki yarışta hiçbir pilot puan alamadı. Ancak Avusturya Grand Prix'sinden itibaren üç aşamalı bir araç güncellemesi ile takım, takımlar şampiyonu Red Bull'un ardından en hızlı ikinci takım oldu.

Yaptıkları bu geliştirmeler, McLaren'in Aston Martin'i geride bırakarak takımlar şampiyonasında dördüncülüğe yükselmesini sağladı. Norris, McLaren'in bir adım daha ileriye gitmesi için hâlâ çok fazla alan olduğuna inanıyor.

Norris, "Mercedes'i yakalamamız, Ferrari'yi hız açısından yakalamamız... İki yıldır onların gerisindeydik, onlar ileriye doğru hiçbir adım atmadılar ve biz ileriye doğru büyük bir adım attık. Geliştirebileceğimizi bildiğimiz daha pek çok şey var. Bizim için iyi bir zaman."

"Yapbozun birkaç parçasını daha bir araya getirmek gerekiyor ama kilit parçaları bulduk. Ne yönde ilerleyeceğimizi biliyoruz, bu yüzden tüm ekiple gerçekten gurur duyuyorum."

"Şu anda Bahreyn'de olsaydık ve önüme baksaydım, sezondan şimdiden korkardım. Bu yüzden, yedi podyum ve yaşadığımız tüm harika anlarla dönmek kesinlikle beklenmiyordu." dedi.

2024 sezonu, McLaren'in kendi rüzgar tünelinin otomobil tasarımına ilk kez etki edeceği sezon olurken, önemli isimler (Red Bull'dan Rob Marshall, mühendislik ve tasarım; Ferrari'den David Sanchez, otomobil konsepti ve performans) resmi olarak ilgili teknik direktör rollerinde başlayacak.

Bu işe alımlar ve McLaren'in kaydettiği büyük ilerleme, takımın Norris'i yeni bir sözleşmeye ikna etmesi için kilit önem taşıyor. Norris'in 2025 sonunda mevcut sözleşmesi sona erecek ve Red Bull, Mercedes ve Aston Martin gibi talipleri var.

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, talks to the media

Ancak Britanyalı pilot Woking'de geçireceği önüzmüzdeki 12 ay için oldukça heyecanlı. Norris, "Çok heyecanlıyım."

"Eğer sezona 2023'ün ortasındaki güncellemelerle başladığımız gibi başlamış olsaydık, takımlar ve pilotlar şampiyonasında 2. olurduk."

"İşlerin her zaman böyle yürümediğini biliyorum. Ama doğru yoldayız. Ben de bunu söylemeye çalışıyorum."

"Bazı yeni işe alımlarımız var. Çocuklar 2024'te gelecekler. Dolayısıyla bize getirebilecekleri her şeyi hemen otomobile ekleyemeyebiliriz. Ama bazı şeyleri artık zaten biliyoruz."

"Son beş, altı ayda kaydettiğimiz ilerlemeden çok şey öğrendik. Heyecanlıyım çünkü nihayet doğru yoldayız ve hangi yönde ilerleyeceğimizi biliyoruz."

"Sadece sezona iyi başlamak istiyorum. Bahreyn'de iyi başlayabilirsek çok daha heyecanlı olacağım." dedi.