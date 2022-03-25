Norris: "McLaren, 2022 F1 aracında 'tek bir büyük sorunla' karşı karşıya"

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Norris, Woking merkezli takım adına hayal kırıklığıyla geçen Bahreyn yarışının ardından, yeni MC36'nın temel yol tutuş eksikliği yaşadığını ve bunun büyük bir problem olduğunu söyledi.

Norris'e göre aracın dengesi çok kötü değil ve araçta başka bir temel sorun bulunmuyor. Bu nedenle takımın artık nereye odaklanması gerektiği tamamen ortada.

Suudi GP öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Norris, "Sorunumuz yere basma kuvveti ve genel yol tutuş, yani oldukça basit bir şey."

"Dengenin iyi bir noktada olduğu belli anlar var. Bu yüzden denge iyi olmasına rağmen yavaşsanız, ihtiyacınız olan şey oldukça basittir."

"Araçta çok fazla sorun yok. İhtiyacımız olan tek şey yere basma gücü ve şu anda bununla (yere basma gücü eksikliğiyle) mücadele ediyoruz. Sanırım bu, Formula 1 dünyasında çok maliyetli olan büyük bir problem. Bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor." dedi.

Norris, takımın Barselona'da güçlü bir ilk test geçirmesinin ardından Bahreyn'de karşı karşıya olduğu tempo eksikliğinin kafasını karıştırdığını kabul etti.

Fakat Norris'e göre McLaren yerinde sayarken, diğer takımlar araçlarından daha fazla performans çıkarmanın yolunu buldular.

"Başlangıçta kafamızı karıştıran şey, Barselona'da biraz daha güçlü olduğumuz gerçeğiydi."

"İyi bir araçla başladığımıza fakat sonrasında pek fazla ilerleme kaydedemediğimize inanıyorum. Çünkü pistte çok iyi giden bir aracımız vardı ve çok hızlı bir şekilde ondan nasıl en iyisini alacağımızı anladık."

“Fakat sonrasında o noktadan pek fazla ileri gidemedik. Diğer tüm takımlar, bu noktadan ileriye doğru gittiler, araçları hakkında bilgi edinip, bizden daha büyük adımlar atmaya devam ettiler."

"Barcelona'dan sonra daha umutluyduk ancak zamanla ve diğerleri araç hakkında daha fazla şey öğrenip, bizden daha büyük güncellemeler getirdikçe bu umut yavaş yavaş kayboldu. Sonrasında biraz da geriye gittik."

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren'ın daha fazla yere basma gücü bulmasının vakit alacağını söyleyen Norris, takım tasarımcılarına ve teknik direktör James Key'e güveniyor.

“Tam olarak ne zaman olacağını söyleyemem. Bu konuda herhangi bir zaman aralığı vermek veya bu tarz bir şey söylemek kolay değil ama pozitif düşünüyorum."

“Yeterince güçlü başlayamadık ve ilk yarışta biraz zorlandık. Ancak takımda büyük bir umut ve iyi bir ekip var. Herkes işleri bir araya getirmek adına iyi bir plan üzerinde çalışıyor ve herkes, neyin nerede yanlış gittiğini ve neyi kaçırdığımızı anlamaya çalışıyor.

“Bunu anladığımız vakit durum düzelecek. James [Key] şimdiden çok çalışıyor. Diğer takımlara kıyasla nerede durduğumuzu fark ettiğimiz anda, durumu toparlamak ve daha yüksek pozisyonlara geri dönmek adına hazırlık yapmaya zaten başladı."