Norris: "McLaren 2-3 yıl içerisinde yarış kazanabilecek seviyeye gelecek"
McLaren pilotu Lando Norris, İngiliz ekibin kısa vadede olmasa bile orta vadede yarış kazanabileceği görüşünde.
Lando Norris, sürpriz şekilde 2022 sezonu öncesinde McLaren ile kontrat yenilemiş ve en az 2025 sonuna kadar takımda kalacağını açıklamıştı.
Bu, İngiliz sürücünün en az üç yıl daha McLaren için yarışacağı anlamına gelirken, Mercedes, Ferrari ve hatta Red Bull gibi seçenekleri çıkabileceği göz önüne alındığında, bazılarını şaşırttı.
İngiliz pilot bu yıl McLaren'daki dördüncü yılını geçiriyor ve şimdiye kadar altı kez podyuma çıkarken, tek bir yarış bile kazanamadı.
Bu yıla büyük umutlarla giren İngiliz ekibin bu yılki performansı büyük hayal kırıklığıydı ve kısa vadede toparlanacak gibi durmuyorlar.
Buna rağmen Norris, RaceFans ile olan özel röportajında, mevcut kural döneminin sonuna doğru en önde yarışabileceklerini söyledi.
Norris, "Bu yıl McLaren ile yeni bir sözleşme imzaladığımda henüz kazanabilecek durumda olmadığımızı biliyordum. Bunun biraz daha vakit alacağı ortadaydı."
"Fakat 2024-2025'te artık elimizde bahane kalmayacak."
"O zamana kadar kendimizi geliştirmemiz birkaç yıl daha sürecek. En iyi takımlar, rüzgar tüneli ve simülatör gibi şeyler üzerinde uzun zamandır çalışıyorlar, oysa biz geride kaldık. Formula 1'de yarış kazanmak için her şeyde en iyi olmak, her alanda lider olmak, mümkün olan en yüksek seviyede çalışmak gerekiyor. Bunu yakalamak da zaman alacak."
"Tabii ki bazen kazanamadığım için üzülüyorum. Sezon başında güç düzeni belli olduğunda bu gerçekten rahatsız ediciydi ama böyle bir durumda aniden podyum çıkmak ya da iyi bir sonuç almak umut veriyor."
"Elbette bu yıl yarış kazanamayacağımı biliyorum ama iki ya da üç yıl içinde orada olacağımıza eminim." dedi.
Lando Norris, McLaren MCL36
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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