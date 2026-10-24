Formula 1 Amerika GP

Norris, MCL40 hakkında: “Kariyerimde sürdüğüm en zor araç diyebilirim”

Austin’deki sıralama mücadelesinde 8. sırayı elde eden Lando Norris, seansın ardından basına açıklamalarda bulundu.

Neşe Akkoyun

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 24 Eki 2026 22:53

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Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Seansın ardından aracın temposunun olduğunu fakat sürüşünün ve kontrolünün aşırı derecede zor olduğunu belirten Lando Norris, normal şartlarda ideal sonucun ikinci sıra olduğunu belirtti.

Basına yaptığı değerlendirmelerde Norris, şunları söyledi: “Aslında tempomuz yerindeydi fakat daha önceden de söylediğim gibi aracı sürmek ve yüksek hızlarda kontrol etmek aşırı zor. Belki de kariyerimde sürdüğüm en zor araç diyebilirim.”

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Chris Graythen / Getty Images

“Q3 seansında rüzgâr işleri çok daha zorlaştırdı ve aracı kontrol etmeyi tam anlamıyla imkânsız hale getirdi. Denge bozuldu, erken fren yapmak zorunda kaldım, kitlenme yaşadım… Bir sürü aksaklık oldu. Bu konuda şanssızdık, ne eksik ne de fazla.”

“Aracın normal şartlarda ikinci sıra için yeterli temposunun olduğunu düşünüyorum. Aslında viraj performansı da fena değil ama dediğim gibi, denge ve sürüş bakımından büyük problemler var.”

“Yine de yarınki yarışta sıralamamızı geliştirebileceğimizi umut ediyorum.”

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- Motorsport.com Ekibi

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