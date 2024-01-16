Norris: "MCL38'in direksiyonuna geçmek için sabırsızlanıyorum"

McLaren, sürpriz şekilde 2024 Formula 1 sezonunda yarışacağı renk düzenini bugün gerçekleştirdiği lansman etkinliğiyle tanıttı.

Takım ana lansmanı 14 Şubat'ta yapacak fakat renk düzeni şimdiden ortaya çıkmış oldu.

Lansmanla ilgili konuşan Lando Norris şöyle dedi: "Yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum, bu benim Formula 1'deki altıncı sezonum olacak."

"Geçen yılın sonunda takım olarak yakaladığımız ivmeyi Bahreyn'de devam ettirmeyi umuyorum."

Fotoğraf: McLaren Lando Norris, McLaren livery

"Yeni renk düzeni harika görünüyor, eminim taraftarlar da benim kadar sevecektir."

"Fabrikadaki herkes kış sezonunda inanılmaz yoğun çalıştı ve 2024 aracının direksiyonuna geçip rakiplerimizle ön tarafta yarışmak için sabırsızlanıyorum."

Oscar Piastri de 2024 için sabırsızlanıyor.

"2024 renk düzeni gerçekten harika görünüyor ve ikinci bir sezon için McLaren'in ikonik renkleriyle yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum"

"Çaylak yılımda iki podyum ve bir Sprint zaferi elde ederek takımla bazı özel anılar yaşadım."

"Bu sonuçları yeni sezonun başlangıcına taşımak için tüm takımla birlikte çok çalışacağım ve taraftarlara unutulmaz anlar yaşatmak için rakiplerimizle iyi savaşlar vereceğim."