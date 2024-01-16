Norris: "MCL38'in direksiyonuna geçmek için sabırsızlanıyorum"
McLaren, 2024 Formula 1 aracının renk düzenini bugün yaptığı lansmanla tanıtırken, Lando Norris ve Oscar Piastri epey heyecanlı konuştular.
McLaren, sürpriz şekilde 2024 Formula 1 sezonunda yarışacağı renk düzenini bugün gerçekleştirdiği lansman etkinliğiyle tanıttı.
Takım ana lansmanı 14 Şubat'ta yapacak fakat renk düzeni şimdiden ortaya çıkmış oldu.
Lansmanla ilgili konuşan Lando Norris şöyle dedi: "Yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum, bu benim Formula 1'deki altıncı sezonum olacak."
"Geçen yılın sonunda takım olarak yakaladığımız ivmeyi Bahreyn'de devam ettirmeyi umuyorum."
Fotoğraf: McLaren
Lando Norris, McLaren livery
"Yeni renk düzeni harika görünüyor, eminim taraftarlar da benim kadar sevecektir."
"Fabrikadaki herkes kış sezonunda inanılmaz yoğun çalıştı ve 2024 aracının direksiyonuna geçip rakiplerimizle ön tarafta yarışmak için sabırsızlanıyorum."
Oscar Piastri de 2024 için sabırsızlanıyor.
"2024 renk düzeni gerçekten harika görünüyor ve ikinci bir sezon için McLaren'in ikonik renkleriyle yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum"
"Çaylak yılımda iki podyum ve bir Sprint zaferi elde ederek takımla bazı özel anılar yaşadım."
"Bu sonuçları yeni sezonun başlangıcına taşımak için tüm takımla birlikte çok çalışacağım ve taraftarlara unutulmaz anlar yaşatmak için rakiplerimizle iyi savaşlar vereceğim."
Fotoğraf: McLaren
Lando Norris, McLaren livery
Son Haberler
Red Bull'un simülatör pilotu Dennis: "Verstappen, 2024'ü domine edecek"
Red Bull'un simülatör pilotu Dennis: "Verstappen, 2024'ü domine edecek" Red Bull'un simülatör pilotu Dennis: "Verstappen, 2024'ü domine edecek"
Brundle, Verstappen'in büyük pilotların karışımı olduğunu düşünüyor
Brundle, Verstappen'in büyük pilotların karışımı olduğunu düşünüyor Brundle, Verstappen'in büyük pilotların karışımı olduğunu düşünüyor
McLaren, Red Bull/AlphaTauri arasındaki ilişki nedeniyle F1'i harekete geçmeye çağırıyor
McLaren, Red Bull/AlphaTauri arasındaki ilişki nedeniyle F1'i harekete geçmeye çağırıyor McLaren, Red Bull/AlphaTauri arasındaki ilişki nedeniyle F1'i harekete geçmeye çağırıyor
BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı
BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar