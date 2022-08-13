Norris, MCL36'nın kendi sürüş tarzına uymadığını düşünüyor

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İstikrarlı performansını bu sezona da taşıyan Norris, takımın elde ettiği 95 puanın 76'sına imza atmayı ve Imola'da üçüncü olarak takıma sezonun tek podyumunu getirmeyi başardı.

Geçen sezon takıma alışmakta zorlanan Daniel Ricciardo'nun performansı ise daha da gerilemiş durumda ve Avustralyalı pilotun 2023 sezonunda koltuğunu Oscar Piastri'ye kaybedeceği iddiaları gerçeklik kazanmaya epey yakın.

Ricciardo'nun MCL36'ya uyum sağlamakta güçlük çektiği biliniyor, ancak iyi performans gösteren Norris'te aynı şekilde aracın kendi sürüş stiline pek uygun olmadığını düşünüyor.

Autosport/Motorsport.com'a verdiği bir röportajda Norris, "Aracın bana göre tasarlandığını söyleyebileceğinizi düşünmüyorum."

"Araçtan istediğim şey, bu sezon bana sunulanın tam tersi gibi! Dolayısıyla, şu an sahip olduğum aracın sürüş tarzıma pek uygun olmadığını söyleyebilirim."

"Bu kötü bir şey değil, sadece uyum sağlamanız gerekiyor. İşte bu yüzden, bu yıl pek istemediğim ya da sevmediğim bir şeye uyum sağlayarak makul bir iş yaptığımı hissediyorum."

"Uyum sağlayabilmek, son birkaç yıldır kendimi geliştirdiğimi hissettiğim birkaç şeyden birisi."

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren ile 2025 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Norris, takıma "gelecekte araçtan ne istediğini" göstermeye yardımcı olmak amacıyla "biraz daha fazla söz sahibi olmak" için çalıştığını açıkladı.

Norris, "Fikrimi söylüyorum ve ne hissettiğimi söylemek pistte daha hızlı olmama imkan sağlayacak."

"Daniel'ın çalışma biçimi ise daha farklı, ancak genel olarak, geliştirmemiz gereken bir paket olarak hala uyumluyuz."

“Kesinlikle [sesim biraz daha yüksek çıkıyor]. Çok konuşmayı sevmiyorum çünkü herkes kendi işine bakıyor ve herkes kendi işinde profesyonel."

“Fikrimi dile getirmek, bunun hakkında konuşmak ve sahip olduğum her fikri uygulatıp uygulatmamak umurumda değil. Sadece bu konuda kendinden emin olmak her zaman iyi bir şey." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Autosport/Motorsport.com'a konuşan Ricciardo ise, Norris'in hem pistte "harika bir iş çıkardığını", hem de pist dışında ağırlığını hissettirdiğini söyledi.

Ricciardo, "Sadece piste bakarsanız, onun [Norris] ne kadar iyi sürdüğünü görebilirsiniz."

"Böylesine iyi sürmesi size güven veriyor, bu güven kendini pist dışında da gösteriyor. Takımı sürekli daha iyi olmaları için zorluyor ve bunu gayet iyi bir şekilde ele almayı başardı."

"Sürekli daha da iyiye gidiyor ve bambaşka bir seviyede özgüven sahibi, ama aynı zamanda gerçekten olgun birisi." dedi.