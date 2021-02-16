Norris, MCL35M ile ilk testinin ardından mutlu

McLaren, yeni MCL35M'i pazartesi günü tanıttı ve ilk kez bugün Silverstone'da çekim günü kapsamında piste çıkardı.

Islak pistte, yaklaşık 8 derecelik bir hava sıcaklığı vardı ve Lando Norris, yeni McLaren'la sabah erken saatlerde piste çıktı.

Yeni aracı deneyen ilk isim olan genç sürücü, Sky Sports'a ilk ilk izlenimlerini şöyle anlattı: "Öncelikle bir Formula 1 aracının direksiyonuna geri döndüğüm için mutluyum. Herkesin bir araya getirmek için çok fazla çaba gösterdiği araçlardan birinin içinde olmak harika. Tüm takım çalışanlarına bundan ötürü şapka çıkartıyorum."

"Bugün her şey yolunda gitti ve çok iyiydi. Temel bir his yakalamak kolay değildi çünkü pist ıslaktı ve şartlar zordu. Yine de bir yarış aracına geri oturmak ve limitlerine kadar zorlamak çok güzel bir şey. Birkaç yerde önden ve arkadan kaymalar yaşadık, ancak buna bayılıyorum."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: McLaren Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: McLaren

"Bu birinci gün. Aslında birinci gün muhtemelen aylar önce başladı ancak bu kendi gelişimimi sağlamaya çalışmanın, sezona doğru şekilde ve mümkün olan en iyi şekilde hazırlanma çalışmalarının ilk günü. Bugün bu çalışmalar başladı."

"Dediğim gibi bunların çoğu önceden başladı fakat önemli olan benim etkimin ne zaman artabileceği. Geribildirimlerimi vermeye başlayabildiğimde aracı olabilecek en hızlı hale getirebileceğiz."

"Henüz ilk günlerdeyiz. Bakmamız gereken çok şey var, hâlâ tamamlamamız gereken çok fazla tur var. Rahatlık ve sürüş özellikleriyle ilgili iyileştirilmesi gereken bazı noktalarım zaten var, ancak şu ana kadar sadece birkaç gerçek şikayetim var."

Öğleden sonra ise araca geçen isim McLaren'ın yeni pilotu Daniel Ricciardo'ydu.

Avustralyalı pilot, McLaren'ın yayınladığı bir videoda, "İlk birkaç turu tamamladık ve pasımızı atmış durumdayız."

"Muhtemelen en kötü koşullarda sürüş yaptık çünkü biraz kaygandı, ilk günden biraz dikkatli davrandım ama her şey gayet iyiydi." dedi.