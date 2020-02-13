Norris: “MCL35, benim bebeğim gibi”

McLaren’in Woking’deki 2020 F1 aracının lansmanında konuşan Norris, aracın kendisinin ve Sainz’ın sürüş stillerine daha iyi uymasını beklediğini söyledi. İkili, takım arkadaşı olarak ikinci senesini geçirecek.

Lansmanda neşeli gözüken 20 yaşındaki sürücü, “Aslında tüm aracı ben tasarladım!(gülüyor) Bu araç, geçen seneki araca ve geçen sene yaptığımız yorumlara ve geri bildirimlere dayanıyor.”

“Bu araç, daha çok ‘benim aracım’ gibi. Bunu oluştururken bizim geri bildirimlerimiz kullanıldı, yani ‘bebeğimmiş’ gibi hissettiriyor ve bunu sürmek için sabırsızlanıyorum!”

“Harika hissettiriyor. Geçtiğimiz senenin bu zamanlarında, neredeyse altıma ediyordum. Özellikle de bu noktada. Artık kendime daha çok güveniyorum ve çok daha rahatım ve bu, sezona daha iyi hazırlanmamı sağlıyor.”

“McLaren ile çalışmaktan dolayı çok gururluyum, ki tüm hayatım boyunca hedefim burada olmaktı.”

“Geçen sene Carlos’tan çok şey öğrendim, geçen seneki bazı şeylerden çok faydalandım. Bu sene geliştirmem gereken şeylerden birisi de bu.” ifadelerini kullandı.

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