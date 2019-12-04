Norris, MCL34'le son sürüşünden mutlu ayrıldı

Lando Norris, testin ilk gününde McLaren MCL34'ün direksiyonuna geçen isimdi ve gün boyunca 125 tur atmayı başardı.

Günü 1:39.741'lik derecesiyle noktalayan Norris, seans sonrası verdiği demeçte 2019 aracıyla yaptığı son sürüşten memnun kaldığını dile getirdi.

“Bu bir Pirelli testiydi ve açıkçası bugün, 2019 ve 2020'ye dair pek çok lastik denedik ve peş peşe karşılaştırmalar yaptık. Kısa sürüşlere ve aynı zamanda araçta herhangi bir şeyi değiştirmeden uzun sürüşlere odaklandık."

“Ama aynı zamanda farklı sürüş stilleri ve teknikleri denemek adına benim için de iyi bir gündü. Genel olarak, iyi miktarda tur attık ve hem takım hem de ben çok şey öğrendik. Bu açıdan kesinlikle verimli bir gündü. Yarın Carlos direksiyona geçecek ve bu nedenle gelecek yıl için veri toplama konusunda bir fırsata daha sahip olacağız."

Andrea Stella ise günün çok verimli geçtiğini doğruladı.

"Çok verimli bir test günüydü. Hiçbir problem yaşamadık, bu yüzden gerçekten programımızı uygulayabildik. Planladığımız her şeyi test edebildiğimiz için mutluyuz.

"Kuralların izin verdiği şekilde, testlerin ilk saatinde aerodinamik ölçümler yaptık ve ardından 2019 ve 2020 lastiklerini karşılaştırdık.. Çok yararlı bilgiler topladığımızı ve yarın bir başka verimli gün daha geçirerek sezonu olumlu şekilde sonlandıracağımıza inanıyorum."