Norris: "Verstappen'in ya da Ferrarilerin hızına sahip değildim"
Lando Norris, son turda Carlos Sainz'a geçilmesine rağmen elde ettiği sonuçtan memnun.
Lando Norris, McLaren F1 Takımı
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
McLaren pilotu Lando Norris, dördüncü sıradan başladığı sprint yarışında ikinci sıraya kadar yükselmeyi başardı.
Ancak pole pozisyonundaki Max Verstappen'in temposuna ayak uyduramadı ve zamanla DRS mesafesinden geriye düştü.
Yarışın bitmesine bir tur kala arkadaki Ferrari ikilisi Norris'e iyice yaklaştı ve Norris, ikinci sıraya tutunamayarak Sainz'a geçilmiş oldu.
Seansın ardından verdiği demeçte Norris, "İyi bir yarıştı, elde ettiğimiz sonuçtan memnunum."
Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Andreas Beil
"Aslında oldukça zor geçti. İkinciliği koruyabileceğimi düşündüm ama Carlos gerçekten iyi bir iş çıkardı. Ön lastiklerim tamamen bitmişti, bu yüzden yapabileceğim pek bir şey yoktu."
"Hayal kırıklığı yaratan bir son tur yaşadım ama yarış sonucundan ve elde ettiğim puandan memnunum.
"Elimden gelenin en iyisini yaptım. Max'in ya da Ferrari'lerin hızına sahip olduğumuzu düşünmüyorum, bu yüzden yarışı üçüncü bitirdiğim için mutluyum." dedi.
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