Norris: "Max'in takım arkadaşım olmasını çok isterim"

Verstappen'in sözleşmesindeki performans maddeleri takımdan ayrılabileceği iddialarını ortaya çıkarmışken, McLaren CEO'su Zak Brown transfer piyasasında olmadıklarını söyleyerek kapıyı aralık bırakmıştı.

BBC’ye konuşan Norris, hem kendisinin hem de takım arkadaşının sözleşmesine dikkat çekerek iddiaları esprili bir dille yanıtladı: "Her zaman söylentiler olur. Ancak ikimizin de önümüzdeki sezonlar için sözleşmesi var. Bu yüzden bunun nasıl mümkün olabileceğini sorguluyoruz ve bu gibi durumlarda böyle konuların ortaya çıktığını görmek de komik geliyor."

Verstappen’le aynı garajı paylaşma fikrine tamamen açık olduğunu belirten İngiliz pilot, sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkesi takım arkadaşım olarak kabul edebilirim. Tabii ki Max; Lewis ve Fernando gibi dünya şampiyonlarının, yani en iyilerin arasında yer alıyor.”

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Bu yüzden, Max'in takım arkadaşım olmasını çok isterim. Aynı şekilde Lewis'in veya Fernando'nun da olmasını isterim. Ayrıca Oscar da inanılmaz bir pilot ve beni sürekli zorlayan çok güçlü bir takım arkadaşına sahibim.”

“Her zaman kendinizi en iyilere karşı kanıtlamak istersiniz. Ve kendinizi en iyilere karşı kanıtlamanın en iyi yolu, onları takım arkadaşınız yapmaktır. Bu yüzden dürüst olmak gerekirse, herkesin takım arkadaşım olmasına çok açığım.”

Norris, McLaren'in Hollandalı pilot için farklı bir deneyim olacağına da değindi: "Red Bull ile bizim aramızdaki felsefeler ve zihniyetler kesinlikle çok farklı. Bence Red Bull'da yapabildiği ama McLaren'de yapamayacağı belirli şeyler olacaktır."