Formula 1 Katar GP

Norris: “Max yeteneğini herkese kanıtladı, George ise bunu henüz yapamadı”

Las Vegas’taki Verstappen ve Russell gerilimi hakkında konuşan Lando Norris, iki pilotun anlaşmak zorunda olmadığını belirtirken sözlerin pist üstündeki performansla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 27 Kas 2026 10:10

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Jim Watson / AFP via Getty Images

Las Vegas’taki son antrenman seansında yaşanan temasla başlayan ve Max Verstappen’in yarış zaferinin ardından George Russell için "seviyemin çok altında" ifadelerini kullanmasıyla tırmanan tartışma, Katar Grand Prix’si öncesindeki basın toplantısında tüm gazetecilerin pilotlara sorduğu sorular arasında yer aldı.

2023 Bakü sprint yarışıyla başlayıp 2024 Katar GP’sinde zirveye çıkan ikili arasındaki geçmiş gerilimler hatırlatılırken, McLaren pilotu Lando Norris de konuya dair görüşlerini paylaştı.

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Katar hafta sonu öncesinde konuşan Norris, her iki pilota da büyük saygı duyduğunu ancak sporda asıl belirleyici olanın pist üstündeki sonuçlar olduğunu ifade etti: "Anlaşmak zorunda değilsiniz, bu gayet normal. Hayatta böyle şeyler olur, herkes her konuda hemfikir olamaz.”

“Ayrıca burası herkesten daha iyi olduğunuzu kanıtlamak istediğiniz bir spor. İster pistte ister kameraların önünde konuşun, söylediklerinizi performansınızla desteklemedikçe pek etki yaratmıyor. Günün sonunda herkesin gerçekten önemsediği şey budur.”

“Her iki pilota da çok saygı duyuyorum. Max yeteneğini herkese açıkça kanıtladı, George ise bunu henüz yapabilmiş değil. Yine de onun F1 kariyerinde pek çok başarıya ulaşabileceğini düşünüyorum ve bunu görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”

“Zor bir sezon geçirdiği ortada ama iyi bir sezon çıkarabileceğine inanıyorum ve Max'e karşı iyi mücadeleler vereceği daha fazla an görmeyi bekliyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

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