Altı dünya şampiyonluğu bulunan Mercedes sürücüsü Hamilton, bir şampiyonluk daha alması haline Michael Schumacher’in rekoruna ortak olacak.

Bunu engellemeye çalışacak olan sürücülerden biri ise Red Bull’dan Verstappen olacak.

Bu iki sürücüyü karşılaştıran Norris, “Max, Lewis’ten daha yarışçı bir ruha sahip. Max kazandığında, bunu güzel geçişlerle ve her şeyi yerli yerine koyarak kazanıyor.”

“Lewis, iyi sürücülere karşı birçok yıl geçirdi. Sıralama turlarında çok iyi. Sıralamalarda ve yarışta çok iyi iş yapıyor. Ancak neredeyse hiç harika geçişler yaptığını görmüyoruz, çünkü her zaman önde. Max’te ise bunu görüyoruz.”

“Her ikisinin de güçlü olduğu alanlar var, ancak bunlar biraz farklı alanlar. Bu sene başa baş gitmelerini görmek harika olurdu. Şu anda kendilerini kanıtlayan isimler onlar.”

“Sadece Mercedes kazandığı için ve dışarıdan sıkıcı gözüktüğü için F1’i izlemeyen birçok insan tanıyorum. Umarım bu sene bu olmaz, ancak olacak gibi. Bu üzücü ve kötü, ancak ne yapabilirsiniz ki?”

“Mercedes, direksiyon gibi küçük şeyler üzerinde bile çok çalışıyor. Çılgınca bazı fikirlerle geliyorlar ve bunlara şapka çıkartmalısınız. Herkesin iyi bir iş yapıp onları yakalaması gerek.” ifadelerini kullandı.

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