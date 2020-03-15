Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
66 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
89 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
137 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
165 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
172 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
186 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
193 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
207 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
222 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
229 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
243 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
256 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Norris: “Max, Lewis’ten daha yarışçı bir ruha sahip”

paylaşım
yorumlar
Norris: “Max, Lewis’ten daha yarışçı bir ruha sahip”
Ekleyen:
, Editör
15 Mar 2020 11:10

Lando Norris, Max Verstappen’in Lewis Hamilton’dan daha yarışçı bir ruha sahip olduğunu düşünüyor.

Altı dünya şampiyonluğu bulunan Mercedes sürücüsü Hamilton, bir şampiyonluk daha alması haline Michael Schumacher’in rekoruna ortak olacak.

Bunu engellemeye çalışacak olan sürücülerden biri ise Red Bull’dan Verstappen olacak.

Bu iki sürücüyü karşılaştıran Norris, “Max, Lewis’ten daha yarışçı bir ruha sahip. Max kazandığında, bunu güzel geçişlerle ve her şeyi yerli yerine koyarak kazanıyor.”

“Lewis, iyi sürücülere karşı birçok yıl geçirdi. Sıralama turlarında çok iyi. Sıralamalarda ve yarışta çok iyi iş yapıyor. Ancak neredeyse hiç harika geçişler yaptığını görmüyoruz, çünkü her zaman önde. Max’te ise bunu görüyoruz.”

“Her ikisinin de güçlü olduğu alanlar var, ancak bunlar biraz farklı alanlar. Bu sene başa baş gitmelerini görmek harika olurdu. Şu anda kendilerini kanıtlayan isimler onlar.”

“Sadece Mercedes kazandığı için ve dışarıdan sıkıcı gözüktüğü için F1’i izlemeyen birçok insan tanıyorum. Umarım bu sene bu olmaz, ancak olacak gibi. Bu üzücü ve kötü, ancak ne yapabilirsiniz ki?”

“Mercedes, direksiyon gibi küçük şeyler üzerinde bile çok çalışıyor. Çılgınca bazı fikirlerle geliyorlar ve bunlara şapka çıkartmalısınız. Herkesin iyi bir iş yapıp onları yakalaması gerek.” ifadelerini kullandı.

Alakalı video

Sonraki haber
Mosley: "F1, kararsız kalarak en büyük hatayı yaptı"

Önceki haber

Mosley: "F1, kararsız kalarak en büyük hatayı yaptı"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

Yarış merkezi

Hollanda GP

Hollanda GP

30 Nis - 3 May
FP1 Başlangıç:
46 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 1 May
Cum 1 May
02:00
11:00
FP2
Cum 1 May
Cum 1 May
06:00
15:00
FP3
Cmt 2 May
Cmt 2 May
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 2 May
Cmt 2 May
06:00
15:00
Yarış
Paz 3 May
Paz 3 May
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Olası 2020 F1 takvimi nasıl olabilir?

2s
2
Formula 1

Ferrari, Coronavirüs nedeniyle F1 fabrikasını kapattı!

3
Formula 1

Ecclestone: "Ferrari'de olsaydım 'mühendis' Binotto yerine Briatore'yi alırdım"

4
Formula 1

Ferrari ve Mercedes başkanlarının telefon görüşmesi Mercedes-Ferrari krizini bitirdi!

5
Formula 1

Resmi: 2020 Avustralya GP iptal edildi!

Son Videolar

Australian Grand Prix'si iptal edildi!- Bu, F1 için ne anlama geliyor? 14:00
Formula 1

Australian Grand Prix'si iptal edildi!- Bu, F1 için ne anlama geliyor?

Formula 1 - Coronavirus, Avustralya Grand Prix'sine zarar verecek mi? 08:02
Formula 1

Formula 1 - Coronavirus, Avustralya Grand Prix'sine zarar verecek mi?

Red Bull'un 2020 için burunda yaptığı değişiklikler 01:29
Formula 1

Red Bull'un 2020 için burunda yaptığı değişiklikler

F1 2020 Avustralya GP iptal edildi! 04:01
Formula 1

F1 2020 Avustralya GP iptal edildi!

Mercedes neden arka süspansiyonunu değiştirmek zorunda kalacak? 01:09
Formula 1

Mercedes neden arka süspansiyonunu değiştirmek zorunda kalacak?

Son Haberler

Norris: “Max, Lewis’ten daha yarışçı bir ruha sahip”
F1

Norris: “Max, Lewis’ten daha yarışçı bir ruha sahip”

Mosley: "F1, kararsız kalarak en büyük hatayı yaptı"
F1

Mosley: "F1, kararsız kalarak en büyük hatayı yaptı"

Olası 2020 F1 takvimi nasıl olabilir?
F1

Olası 2020 F1 takvimi nasıl olabilir?

İspanya, 2020 F1 yarışını iptal etmeyi, Azerbaycan devam etmeyi planlıyor
F1

İspanya, 2020 F1 yarışını iptal etmeyi, Azerbaycan devam etmeyi planlıyor

Ferrari, Coronavirüs nedeniyle F1 fabrikasını kapattı!
F1

Ferrari, Coronavirüs nedeniyle F1 fabrikasını kapattı!

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
30 Nis - 3 May
Biletler
7 May - 10 May
Biletler
21 May - 24 May
Biletler
4 Haz - 7 Haz
Biletler
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.