Norris: "Masi'yi destekliyorum"

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FIA şu anda, Abu Dhabi'nin tartışmalı finalinin ardından yarışlarda alınan kararları ve yönetimin yapısını detaylı bir şekilde incelemeye devam ediyor.

FIA, bu kapsamda yarışları iyileştirmek için sürücüler ile konuşma halinde.

Norris, RacingNews365.com'a verdiği demeçte, "Her zaman bazı görüşmeler yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz."

"Bence bu sürücüler olarak hepimizin istediği bir şey. F1, FIA ve bizim aramızda, neler olduğunu anlamak, neleri değiştireceklerini ve daha iyi olması için neler yapacaklarını bilmek için her zaman konuşmalar oldu."

"Biraz güveninizin olması gerekiyor. Bu nedenle bir şeylerin doğru yönde gittiğine güvenmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Norris, mevcut hakemlik sistemine ithafen, görevlilerin dönüşümlü olarak değişmesinin spor için faydalı olduğunu söyledi.

"Bence her hafta sonu için farklı hakemlerin olması iyi bir şey."

"Kimsenin ön yargılı olmasını istemeyiz. Bence işlerin %95'i ya da %99'u çok iyi."

"Biz sadece tutarlılık istiyoruz. Sürücüler olarak hata yaptığımızı görüyorsunuz ve insanların bunları fark etmesi çok kolay. Yarış direktörleri için de aynısı geçerli. Kolay bir iş değil ve hata yapmak insancıl bir durum."

Norris, Michael Masi'nin görevinde "harika" olduğunu ama mevcut soruşturmanın yarışlarda daha fazla tutarlık sağlamasını umuyor.

FIA, Abu Dhabi'nin ardından başlatılan soruşturmanın sonuçlarını 18 Mart'ta açıklayacak ve Masi'nin yarış direktörlüğü görevini koruyup koruyamayacağı henüz belirsiz.

Masi'ye şimdiye kadar birçok eleştiri gelse de, yarış direktörünü destekleyen birçok insan da oldu.

Norris, Masi'yi destekleyen sürücülerden biri oldu ve sürücülerin sadece tutarlılık istediğini söyledi.

Norris, "Biz sadece tutarlılık istiyoruz."

"Abu Dhabi hafta sonundaki gibi bir şey tutarsız olduğunda insanlar sinirleniyor ya da hayal kırıklığına uğruyorlar."

"Biz ve takımlar, bu tutarlılığa ve kurallara göre kararlar alıyoruz. Bu nedenle bir şey değiştiğinde, bu birçok insanı ya da belirli kişileri sinirlendiriyor."

"Michael'i destekliyorum ve geçtiğimiz sezon ya da diğer sezonlarla yaptığı diğer şeyler harikaydı."

"Sadece büyük etkileri olan bu küçük şeyleri düzeltmek gerekiyor. Formula 1'in sağlam bir felsefeye sahip olması ve başarılı olması gerekiyor."

"Bu hâlâ konuşulan bir şey ve işler değişmeye devam ediyor. Yakında göreceğiz." dedi.