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Formula 1 Macaristan GP

Norris: "Macaristan'da güçlü olacağız"

McLaren pilotu Lando Norris, bu hafta sonu Macaristan'da güçlü bir performans sergilemelerini bekliyor.

Ezel Tan
Güncel:
Lando Norris, McLaren F1 Team, 3rd position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team, the McLaren team celebrate after the race

Lando Norris, McLaren F1 Team, 3rd position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team, the McLaren team celebrate after the race

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

McLaren son yarışların en hızlı takımı görüntüsü çiziyor ve Britanya'da da yine galibiyet için çekiştiler.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Macaristan GP öncesi konuşan Lando Norris şöyle konuştu: "Yoğun geçen birkaç haftanın ardından biraz dinlenmek iyi oldu."

"Son üç yarışı kutlamak için takımla birlikte fabrikaya döndüm. Fabrikadayken simülatöre girip Macaristan öncesinde öğrendiğimiz her şeyin üzerinden geçmeye çalıştım."

"Macaristan'a dönmek için sabırsızlanıyorum. Burada sıralama turları önemli olacak çünkü geçiş yapması kolay bir pist değil fakat rekabetçi olacağız."

"Bir yarışa liderlik edebilecek konumda olmak inanılmaz ama daha yapacak çok işimiz var."

Oscar Piastri de Silverstone hafta sonu için iyimser.

"Avusturya ve Büyük Britanya'da düzenlenen ve performansımdan memnun kaldığım iki güçlü yarışın ardından şimdi Macaristan'a gidiyorum."

"Silverstone'da kaçırdığımız bazı fırsatlar oldu fakat araçta iyi bir tempo olduğu açıktı ve bu cesaret verici."

"Hungaroring, alt kategorilerde başarılı olduğum bir pist, bu yüzden geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Tüm takıma bu yarışa büyük bir güven ve motivasyonla giriyor."

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