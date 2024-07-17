Norris Macaristan'a, Verstappen'in kırılan kupasına özel bir kask tasarımıyla gelecek

Geçen yılı ikinci sırada tamamlayan McLaren pilotu, yarışı kazanan Max Verstappen'in birincilik kupasını kutlama yaparken yanlışlıkla podyumdan düşürdü. Yaklaşık 35 bin euro değerindeki kupa tabanından kırıldı.

Norris, daha sonra hatası için Verstappen'den özür diledi: "Açıkçası böyle bir şey yapmaya hiç niyetim yoktu ve bunun Macarlar için ne kadar önemli olduğunu ve kültürlerinin bir parçası olduğunu biliyorum."

"Elbette podyumun tadını çıkarmak istiyordum ama asla böyle bir şey yapmak niyetinde değildim."

"Açıkçası bu konuda birkaç şaka yaptım - belki de yapmamalıydım - ama kendimi kötü hissediyorum. Eğer bunu benim kupama yapsaydı çok sinirlenirdim! Tabii ki bunu yapmak için zaman ve emek harcayan insanlardan da özür dilerim. Bunun olmasını gerçekten istememiştim. Bu yüzden bir dahaki sefere kutlama yaparken çok daha dikkatli olacağım."

Kupayı yapan Herend Porcelain, yarıştan beş hafta sonra Verstappen'e yenisini tedarik etti. Bu yılki yarış için Norris, Herend Porcelain tarafından tasarlanan bir kask takacak.

Ancak Hungaroring'de bir pilot daha benzer bir görünümde kask takacak. Bugüne kadarki tek Formula 1 zaferini üç yıl önce Macaristan Grand Prix'sinde elde eden Esteban Ocon, o gün kazandığı kupa üzerine şekillendirilmiş bir kask takacak.