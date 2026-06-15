Norris: "Lewis'in kendi hakkındaki eleştirilere pistte cevap vermesi çok havalıydı"

İspanya Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlayan Lando Norris, podyumun zirvesine çıkan Lewis Hamilton’ın İtalyan ekibiyle ilk sezonunda hiç podyuma çıkamayarak zorlanmasının ardından, 2026 yılına harika bir geri dönüşle damga vurmasını övgüyle karşıladı.

"Bu gerçekten çok özel bir an. Son birkaç hafta sonuna baktığımızda, kesinlikle formunu baştan keşfettiğini görebiliyoruz.”

“Ben Lewis’in bir hayranı olarak büyüdüm; şu an hâlâ o eski çocuksu hayran mıyım bilmem ama ona olan büyük saygım ve sevgim devam ediyor."

"Yedi kez dünya şampiyonu olmuş birinin böyle başarılar yakaladığını görmek her zaman büyük bir zevk: Üstelik bunu Ferrari ile başarmış olması, bu ortaklığın meyvelerini topladığını görmek saygıyı hak ediyor.”

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

“Ancak umarım tüm sezon boyunca bu kadar hızlı olmaz, çünkü onunla biraz daha rekabet edebilmek güzel olurdu."

"Yine de onun adına çok mutluyum; bu zaferin onun için ne kadar önemli olduğunu görebiliyorduk.”

“Aynı zamanda, arkasından kötü konuşan ve internette ona bir sürü haksız eleştiri yapan çok fazla insan vardı, hepsine hak ettikleri cevabı pistte vermesi gerçekten çok havalıydı."

Hamilton’ın eski takım arkadaşı George Russell da podyumda üç Britanyalı olarak yer almaktan gurur duyduğunu belirterek şunları ekledi: "Mercedes'te birlikte geçirdiğimiz üç yıldan sonra ona muazzam bir saygı duyuyorum. Ferrari'ye geçmek çok büyük ve cesur bir hamleydi.”

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Kararın büyüklüğü düşünüldüğünde, bunun karşılığını aldığını görmek çok özel. Şampiyonluk mücadelesinde ciddi bir tehdit olacak.”

“Lando'nun dediği gibi umarım bu durum çok uzun sürmez ama 60 yıl sonra ilk kez üç Britanyalı olarak burada podyumda durmak harika bir duygu."