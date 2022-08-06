Norris, Lewis Hamilton döneminde yarıştığı için kendini "şanslı" hissediyor

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Yedi kez şampiyonu Hamilton, Fransa Grand Prix'sinde 300. yarışına katılırken, Norris, Hamilton'ın spor ve ötesindeki etkisinin önemini de vurgulayarak vatandaşının başarısını kabul etti.

Sadece beş pilot Formula 1 kariyerinde 300 yarış eşiğini geçebildi. Hamilton, bu eşiği de geçerek 2007'den bu yana 16 sezon boyunca bir çok rekoru elinde tutmuş olacak. Yedi şampiyonlukla Michael Schumacher'in rekorunu yakaladı ancak 103 pole ve 103 galibiyet rekorlarını kırarak bu istatistiklerde zirvede yer alıyor.

F1'deki dördüncü sezonunda olan Norris, ‘Hamilton’ döneminde yarıştığını söylemekten oldukça memnun.

McLaren pilotu, “Her zaman Ayrton Senna veya Michael Schumacher dönemlerinin hikayelerini duyarsınız ve şimdi ise Lewis Hamilton dönemindeyiz.”

“Verdiği savaşlarla bu adamların Prost ve Mansell ile yaptığı savaşları duyarsınız. 20 ya da 30 yıl sonra, Lewis'in Seb ve Max ile rekabetleri için de durum aynı olacak. Sonra daha aşağıda bir yerde benim adım da var… Başlangıçta bunu doğal karşılıyorsunuz çünkü kendi işinizi yapıyorsunuz ama 30 yıl sonra geriye dönüp bakınca, o dönemde yarıştığınız için bir şekilde kendinizi şanslı hissedeceksiniz.” dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Hamilton ile pistte mücadele etmekten çekinmeyen Norris, 7 kez dünya şampiyonunun saygısını kazandı. Norris, geçen yıl Rusya GP'sinde yoğun yağmurun bastırmasıyla galibiyeti elinden kaçırmıştı.

Hamilton, o yarışta 100. galibiyetini aldı ve hem yarışı uzun süre lider götürebildiği için hem de kendisiyle mücadele edebildiği için genç pilota övgülerde bulundu. Ayrıca Avusturya'da da lastik lastiğe mücadele ettikten sonra onu "harika bir pilot" olarak nitelendirdi.

Perde arkasında Norris, Hamilton'ın hem sevilen biri hem de cana yakın olduğunu söyledi.

Hamilton'ın sporun ötesindeki sorunları vurgulamadaki rolüne de övgüde bulunan Norris, “Çok sevilen biri.”

“İyi bir insan, her zaman İngilizlere ve genç pilotlara yardım etmek istiyor gibi görünüyor. Küçük şeylerle tavsiye veriyor, ne planladığımı soruyor."

"Bu süreçlerden o da geçti. Bu yüzden takımların sizden ne almak istediği ve sizin takımlardan ne almanız gerektiğini iyi biliyor. Küçük şeyler ama o her zaman yardım etmeye istekli.”

“Eşitlik ve çeşitliliğe olan bağlılığı ve her ikisini de F1'de geliştirmeye yönelik çalışmaları.”

“Rol modeli olduğunu söyleyebilirim. 7 kez dünya şampiyonu olabileceğinizi ve hayatınızda başka şeyler de yapabileceğinizi gösterdi.”

“Sahip olduğu rekorları elde etmek için bu kadar uzun süre sporda olmak inanılmaz bir başarı. Diğer tüm şeyleri yaptığı için saygı duyuyorsunuz, birçok insan onu bu şeyler için eleştirdi ama sadece F1'e odaklanması gerekmiyor.” dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M, Lewis Hamilton, Mercedes W12