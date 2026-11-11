Formula 1 Sao Paulo GP

Norris, Leclerc'in Brezilya GP’deki cezası hakkında: “Tam zamanında yapılmış bir dokunuştu”

Lando Norris, Brezilya GP'de Liam Lawson ile yaşadığı temasın ardından Charles Leclerc'e verilen beş saniyelik zaman cezasını değerlendirdi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 11 Kas 2026 15:15

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Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Interlagos'taki yarışı pist üstünde yedinci sırada tamamlayan Ferrari pilotu Leclerc, Racing Bulls pilotu Lawson ile pozisyon mücadelesi sırasında yaşadığı temas nedeniyle yarış sonrasında beş saniye zaman cezası almıştı.

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Bu ceza, Leclerc'in sekizinci sıraya gerilemesine ve Lawson'ın yeniden yedinciliğe yükselmesine yol açmıştı. Hakemler, temasın Leclerc'in Lawson'ı adil olmayan bir şekilde geçmesini sağladığına hükmetmişti.

Zorlu hava koşullarında etkileyici bir performans sergileyerek yarışı kazanan Norris ise karara katılmadı. İngiliz pilot, arkadaşı ve eski yarış pilotu Max Fewtrell ile gerçekleştirdiği Twitch yayını sırasında olayı değerlendirirken, “Leclerc nasıl beş saniye ceza aldı?” diye sordu.

Fewtrell, “Bence o temas, bir yarışta görebileceğimiz ve ‘tatlı dokunuş’ diyebileceğimiz hareketin en üst sınırındaydı.” sözleriyle olayı değerlendirdi. Norris ise “Evet ama bu da yarışın bir parçası, değil mi?” diyerek arkadaşına katıldı.

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Fewtrell, “Evet, o anda yaşananlar yarışın doğasında olan şeylerdi ve bence sınırdaydı. Daha sert bir temas olsaydı Leclerc daha fazla zaman kaybedebilirdi ve Lawson için adil olmazdı. Tam zamanında yapılmış bir dokunuştu” dedi.

Norris de “Katılıyorum. Bence de tam olması gereken yere yapılmış bir dokunuştu” ifadelerini kullandı.

Hakemlerse kararlarında temasın küçük çaplı olduğunu kabul etmekle birlikte, Leclerc'in bu sayede Lawson'a yaklaşıp kendisini geçebildiğini belirtti.

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- Motorsport.com Ekibi

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