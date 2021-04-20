Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / McLaren, 2022'de daha fazla test günü olmasını umuyor
Formula 1 / Haberler

Norris: "Leclerc, yarış yeniden başlarken Verstappen'i geçmeliydi"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

McLaren Formula 1 pilotu Lando Norris, Ferrari pilotu Charles Leclerc'in Max Verstappen'in kırmızı bayrak sonrası yarış başlamadan hemen önce attığı yarım spinin ardından rakibini geride bırakmasının doğru hamle olduğunu düşünüyor.

Norris: "Leclerc, yarış yeniden başlarken Verstappen'i geçmeliydi"

Verstappen, Emilia-Romagna GP'de George Russell ve Valtteri Bottas'ın kazası sonrası verilen aranın ardından yarışa başlamaya hazırlanıyordu. Gridi de yavaş şekilde start finiş düzlüğüne getiriyordu ve lastiklerini ısıtmaya çalışıyordu.

Fakat güvenlik aracından sonraki hareketli start için hazırlanan Verstappen, birinci Rivazza virajında aracının kontrolünü kaybetti. Red Bull pilotu, içerideki bordürlerin üzerinde yarım spin attı ancak aracın sağ ön tekerleğini pistte tutmayı başardı ve bu sayede geri dönebildi.

Leclerc'in aracından gelen görüntülerde Verstappen'in lastiklerinin pistte olup olmadığı tam olarak gözükmese de, Monakolu pilot Verstappen'in lastiklerinden birinin pistte olduğunu düşünmüş ve bu yüzden rakibini geçmemiş.

Ancak Norris, Ferrari sürücüsünün yerinde olsaydı, Verstappen'i geçeceğini söyledi.

Norris, "Olayla ilgili harika bir görüş açısına sahiptim ve aslında oldukça komikti. Bence Charles onu geçebilirdi."

"O noktada Max kontrolünü kaybetti ve sola gitti. Charles da bunun üzerine frenlerine bastı, yavaşladı ve neredeyse durdu."

"Bir noktada Max'ı geçmek zorunda kaldı, çünkü virajın çoğunluğunda aracı bariyerlere bakıyordu."

"Bilmiyorum. Belki de hakemlere tam olarak kuralın ne olduğunu sormalıyız. Ancak pist dışına, 4 tekerlek birden çıkarsa çıkmış oluyorsunuz. Dün bunun örneğini gördük."

Lando Norris, McLaren MCL35M, Charles Leclerc, Ferrari SF21, and Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lando Norris, McLaren MCL35M, Charles Leclerc, Ferrari SF21, and Lewis Hamilton, Mercedes W12

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

“Fakat orada Max çok yavaş gidiyordu ve bu yüzden Charles onu geçebilirdi. Tam olarak emin değilim."

“Sanırım ikinci sırada olsaydım, bunu denerdim, çünkü o zaman kazanma şansım olurdu. Buna değecek bir riskti."

Norris, yarış yeniden başladıktan hemen sonra Leclerc'in sorunsuz bir atakla geçti ve ikinciliği almayı başardı. Ancak Lewis Hamilton'ın güçlü geri dönüşüyle beraber yarışı üçüncü sırada noktaladı.

Beş tur boyunca Hamilton'ın baskısına direnen Norris, yaklaşımıyla ilgili şöyle dedi: "Yeniden başlangıçtan sonra yumuşak lastikleri tercih ettiğimiz için, son birkaç turun oldukça zor olacağını bilerek lastikleri korumaya çalıştım."

"Öyle de oldular. Özellikle son bölümde Lewis ile zordu. Son birkaç virajda, bataryayı doğru şekilde kullanmaya ve dağılımı doğru şekilde yapmaya odaklandım."

“Mümkün olduğunca tasarruflu kullanmaya çalışıyordum. Sonunda, arka lastiklerim son iki virajda ve şikanda onu arkamda tutmaya yetecek kadar iyi değildi, ancak denedim."

“Küçük ve güzel bir mücadele oldu. Normalde yarışamayacağımız araçlarla, Mercedes, Red Bull ve Ferrari'ler ile mücadele etmek güzeldi."

“Onlara karşı yarışmak güzel. Umarım gelecekte bundan biraz daha fazlasını elde edebiliriz.”

paylaşım
yorumlar
McLaren, 2022'de daha fazla test günü olmasını umuyor

Önceki haber

McLaren, 2022'de daha fazla test günü olmasını umuyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc , Lando Norris
Editör Alex Kalinauckas

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes'in en büyük gücü, nasıl zayıflığı haline dönüştü?

7s
2
GENEL

FIA, "utanç verici" karting sürücüsüne 15 yıl men cezası verdi

9s
3
Formula 1

Norris: "Leclerc, yarış yeniden başlarken Verstappen'i geçmeliydi"

29 dk
4
Formula 1

Hamilton'ın ön kanadındaki hasar, onu tur başına 0.5 saniye yavaşlatmış

3s
5
Formula 1

McLaren, Formula 1 fabrikasını 170 milyon pounda sattı

2s
Son Haberler
Norris: "Leclerc, yarış yeniden başlarken Verstappen'i geçmeliydi"
F1

Norris: "Leclerc, yarış yeniden başlarken Verstappen'i geçmeliydi"

29dk
McLaren, 2022'de daha fazla test günü olmasını umuyor
F1

McLaren, 2022'de daha fazla test günü olmasını umuyor

1s
Mazepin: ''Temiz bir tur çıkaramadığım için ağlamayacağım''
F1

Mazepin: ''Temiz bir tur çıkaramadığım için ağlamayacağım''

2s
McLaren, Formula 1 fabrikasını 170 milyon pounda sattı
F1

McLaren, Formula 1 fabrikasını 170 milyon pounda sattı

2s
Hamilton'ın ön kanadındaki hasar, onu tur başına 0.5 saniye yavaşlatmış
F1

Hamilton'ın ön kanadındaki hasar, onu tur başına 0.5 saniye yavaşlatmış

3s
Son Videolar
F1 takımları neden öne eğimli araçlar kullanıyorlar? 03:16
Formula 1
17 Nis 2021

F1 takımları neden öne eğimli araçlar kullanıyorlar?

Esteban Ocon, Pirelli'nin 18 inç F1 lastiklerini test ediyor 00:20
Formula 1
16 Nis 2021

Esteban Ocon, Pirelli'nin 18 inç F1 lastiklerini test ediyor

Imola'da araç üstü kameradan bir tur 01:39
Formula 1
15 Nis 2021

Imola'da araç üstü kameradan bir tur

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi? 05:53
Formula 1
11 Nis 2021

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi?

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC) 06:36
Formula 1
7 Nis 2021

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC)

Alex Kalinauckas Daha fazlası
Alex Kalinauckas
Leclerc, Verstappen'i geçmeme nedenini açıkladı Emilia Romagna GP
Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Verstappen'i geçmeme nedenini açıkladı

Williams: "Latifi’nin güçlü antrenman performansı, Russell’ı rahatsız etti"
Formula 1 / Haberler

Williams: "Latifi’nin güçlü antrenman performansı, Russell’ı rahatsız etti"

Hamilton: "Red Bull'un elinde stratejik anlamda daha iyi kartlar var" Emilia Romagna GP
Formula 1 / Yarış raporu

Hamilton: "Red Bull'un elinde stratejik anlamda daha iyi kartlar var"

Daha fazlası
Charles Leclerc
Leclerc: "Bu yıl en az bir yarış kazanmak istiyorum" Emilia Romagna GP
Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Bu yıl en az bir yarış kazanmak istiyorum"

Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış
Formula 1 / Son dakika

Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış

Leclerc: ‘’Sainz’ın Ferrari coşkusu bulaşıcı’’
Formula 1 / Son dakika

Leclerc: ‘’Sainz’ın Ferrari coşkusu bulaşıcı’’

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes'in en büyük gücü, nasıl zayıflığı haline dönüştü?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes'in en büyük gücü, nasıl zayıflığı haline dönüştü?

FIA, "utanç verici" karting sürücüsüne 15 yıl men cezası verdi
GENEL GENEL / Haberler

FIA, "utanç verici" karting sürücüsüne 15 yıl men cezası verdi

Norris: "Leclerc, yarış yeniden başlarken Verstappen'i geçmeliydi"
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Norris: "Leclerc, yarış yeniden başlarken Verstappen'i geçmeliydi"

Hamilton'ın ön kanadındaki hasar, onu tur başına 0.5 saniye yavaşlatmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton'ın ön kanadındaki hasar, onu tur başına 0.5 saniye yavaşlatmış

McLaren, Formula 1 fabrikasını 170 milyon pounda sattı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, Formula 1 fabrikasını 170 milyon pounda sattı

Sainz, Ferrari'nin düzlüklerde McLaren'dan yavaş kaldığını düşünüyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, Ferrari'nin düzlüklerde McLaren'dan yavaş kaldığını düşünüyor

Hamilton'ın pistte geri geri gitmesi neden kurallar dahilindeydi?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton'ın pistte geri geri gitmesi neden kurallar dahilindeydi?

La Gazzetta dello Sport 2021 tahmini pilot maaşlarını açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

La Gazzetta dello Sport 2021 tahmini pilot maaşlarını açıkladı

Son Haberler

Norris: "Leclerc, yarış yeniden başlarken Verstappen'i geçmeliydi"
F1 Formula 1 / Haberler

Norris: "Leclerc, yarış yeniden başlarken Verstappen'i geçmeliydi"

McLaren, 2022'de daha fazla test günü olmasını umuyor
F1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2022'de daha fazla test günü olmasını umuyor

Mazepin: ''Temiz bir tur çıkaramadığım için ağlamayacağım''
F1 Formula 1 / Son dakika

Mazepin: ''Temiz bir tur çıkaramadığım için ağlamayacağım''

McLaren, Formula 1 fabrikasını 170 milyon pounda sattı
F1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, Formula 1 fabrikasını 170 milyon pounda sattı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.