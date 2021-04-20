Norris: "Leclerc, yarış yeniden başlarken Verstappen'i geçmeliydi"

Verstappen, Emilia-Romagna GP'de George Russell ve Valtteri Bottas'ın kazası sonrası verilen aranın ardından yarışa başlamaya hazırlanıyordu. Gridi de yavaş şekilde start finiş düzlüğüne getiriyordu ve lastiklerini ısıtmaya çalışıyordu.

Fakat güvenlik aracından sonraki hareketli start için hazırlanan Verstappen, birinci Rivazza virajında aracının kontrolünü kaybetti. Red Bull pilotu, içerideki bordürlerin üzerinde yarım spin attı ancak aracın sağ ön tekerleğini pistte tutmayı başardı ve bu sayede geri dönebildi.

Leclerc'in aracından gelen görüntülerde Verstappen'in lastiklerinin pistte olup olmadığı tam olarak gözükmese de, Monakolu pilot Verstappen'in lastiklerinden birinin pistte olduğunu düşünmüş ve bu yüzden rakibini geçmemiş.

Ancak Norris, Ferrari sürücüsünün yerinde olsaydı, Verstappen'i geçeceğini söyledi.

Norris, "Olayla ilgili harika bir görüş açısına sahiptim ve aslında oldukça komikti. Bence Charles onu geçebilirdi."

"O noktada Max kontrolünü kaybetti ve sola gitti. Charles da bunun üzerine frenlerine bastı, yavaşladı ve neredeyse durdu."

"Bir noktada Max'ı geçmek zorunda kaldı, çünkü virajın çoğunluğunda aracı bariyerlere bakıyordu."

"Bilmiyorum. Belki de hakemlere tam olarak kuralın ne olduğunu sormalıyız. Ancak pist dışına, 4 tekerlek birden çıkarsa çıkmış oluyorsunuz. Dün bunun örneğini gördük."

Lando Norris, McLaren MCL35M, Charles Leclerc, Ferrari SF21, and Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

“Fakat orada Max çok yavaş gidiyordu ve bu yüzden Charles onu geçebilirdi. Tam olarak emin değilim."

“Sanırım ikinci sırada olsaydım, bunu denerdim, çünkü o zaman kazanma şansım olurdu. Buna değecek bir riskti."

Norris, yarış yeniden başladıktan hemen sonra Leclerc'in sorunsuz bir atakla geçti ve ikinciliği almayı başardı. Ancak Lewis Hamilton'ın güçlü geri dönüşüyle beraber yarışı üçüncü sırada noktaladı.

Beş tur boyunca Hamilton'ın baskısına direnen Norris, yaklaşımıyla ilgili şöyle dedi: "Yeniden başlangıçtan sonra yumuşak lastikleri tercih ettiğimiz için, son birkaç turun oldukça zor olacağını bilerek lastikleri korumaya çalıştım."

"Öyle de oldular. Özellikle son bölümde Lewis ile zordu. Son birkaç virajda, bataryayı doğru şekilde kullanmaya ve dağılımı doğru şekilde yapmaya odaklandım."

“Mümkün olduğunca tasarruflu kullanmaya çalışıyordum. Sonunda, arka lastiklerim son iki virajda ve şikanda onu arkamda tutmaya yetecek kadar iyi değildi, ancak denedim."

“Küçük ve güzel bir mücadele oldu. Normalde yarışamayacağımız araçlarla, Mercedes, Red Bull ve Ferrari'ler ile mücadele etmek güzeldi."

“Onlara karşı yarışmak güzel. Umarım gelecekte bundan biraz daha fazlasını elde edebiliriz.”