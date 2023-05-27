Norris: "Leclerc turumu mahvetti"

Miami GP'de zor bir hafta sonu geçiren McLaren pilotlarının temposu Monako GP için şu ana kadar çok daha iyi göründü.

Aracın hafta sonu gösterdiği performansın kendilerini cesaretlendirip cesaretlendirmediği sorusuna Norris, şu cevabı verdi: "Açıkçası buraya aracı iyileştirmek için birkaç farklı küçük parça ile geldik ve bunlar muhtemelen aracı biraz doğru yöne taşıdı. Ama çok küçük miktarlardan bahsediyoruz."

"Bu sadece farklı bir pist. Bakü'de iyiydik, Miami'de temponun oldukça uzağındaydık ve bize daha uygun olan bir sokak pistine geri döndük."

"Bence tüm hafta sonu boyunca iyi göründük, çok çabuk bir şekilde hızlandığımızı düşünüyorum. İlk antrenman seansından itibaren kendimi çok rahat hissettim."

"Sanırım bazı pilotların hızlanması biraz daha uzun sürüyor. Alpine'in sıralama turlarına kadar bu kadar iyi olduğunu göremezsiniz, özellikle de Q2 ve Q3'te. AlphaTauri de Q2'de çok iyi görünüyordu."

"Bence tüm hafta sonu çok iyi bir iş çıkardık. Takım çok iyi bir iş çıkardı ve sıralamalarda her şey berbat olana kadar maksimumu gösterdiğimizi düşünüyorum. Ama yine de çok fazla bir şey değişmezdi, yani beşincilik ya da altıncılık gibi bir şey elde edebileceğimizi sanmıyorum. Sekizincilik muhtemelen en yüksek ihtimaldi."

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

"Charles sanırım turumu mahvetti ancak takım telsizini dinlediğinizde, ona sadece Verstappen'in turunu anlattıklarını ve arkasında kimin olduğuna odaklanmak yerine ona olan biteni anlattıklarını görüyorsunuz ki bunu gerçekten anlamıyorum. Ama olan oldu."

Norris'in çaylak takım arkadaşı Oscar Piastri ise Cumartesi gününü şu cümlelerle özetledi: "Sanırım sıralama sonunda oldukça mutluydum. Gelecekte sıralamanın ilk turundan daha önce hızlanmak istiyorum, bu hayatı biraz daha kolaylaştırıyor. Ancak sıralamalardaki performansımdan oldukça memnunum."

"Araçta birkaç şeyi değiştirdik. Hafta sonu boyunca biraz ileri geri gidip geldik ama büyük bir gelişme kaydettiğimizi düşünüyorum."

"Sanırım araç da sıralama turlarında bana biraz daha fazla güven verdi. Muhtemelen biraz daha fazla zorladım, duvarlara biraz yaklaştım. Ama evet, sürüş tarzım ve bunun gibi şeyler yüzünden, özellikle de Monako gibi bir pistte hızlanmak istediğimden daha uzun sürdü. Ancak bir şeyi düzelttiğimde geri kalanı da daha doğal bir şekilde geldi. Ama araçta biraz daha rahat ettim. Bu sefer sıralamaya biraz daha iyi başladım ve seansın geri kalanında kendime güvenim biraz daha arttı."