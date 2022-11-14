Norris: "Leclerc dıştan atak yaparak risk aldı"

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Özellikle ilk turları kıran kırana mücadeleye sahne olan Brezilya GP'sinin en önemli olaylarından biri, ilk güvenlik aracı periyodunun ardından gördüğümüz Norris-Leclerc temasıydı.

İkinci sektörde önden kayma yaşayan ve Leclerc'e arkadan dokunan Norris, rakibinin bariyerlere çarpmasına sebep oldu.

Aracı hasar almayan ancak sonunculuğa gerileyen Leclerc yarışa dönmeyi başardı ve son bölümdeki güvenlik aracı periyodunun da yardımıyla damalı bayrağı dördüncü sırada gördü. İronik olan nokta ise bu güvenlik aracı periyodunun elektrik arızasıyla yolda kalan Norris yüzünden gerçekleşmesiydi.

Kaza nedeniyle beş saniye zaman cezası alan Norris'e göre ise temasları sadece bir yarış kazasından ibaret.

Norris, "Leclerc dıştan atak yapmaya çalıştı, bunu yaparak risk aldı. Yarışmaya başlarken öğrendiğiniz ilk şey normalde dıştan atak yapmamaktır, bunu yapacaksanız epey boşluk bırakmanız gerekir."

"Pistin en hızlı virajındaydık, dolayısıyla riskli pozisyonda olan o idi, ben değil. Elimden gelen her şeyi yaptım, onu geçmeye ya da başka bir şey yapmaya çalışmadım, bu sadece aptalcaydı, kendi yarışımı mahvetmek istemedim."

"Eğer herhangi biri veya Charles benim yerimde olsaydı o da aynısını yapardı. Herhangi bir iyi sürücü benim yerimde olsaydı aynısını yapardı. Olaya sadece bir dış kameradan bakıp kazaya neyin sebep olduğunu anlamak zor."

"Komiserlere ve verdikleri kararlara karşı değilim, ancak araçta bulunmanın, aracı bazı virajlarda ne kadar hızlı sürmenin ve bazı diğer durumların farkına varmadıkları birçok zaman mevcut." dedi.

Son olarak yakın arkadaşı George Russell'ın ilk galibiyetine ulaşmasını yorumlayan Norris, "Kendisini alkışlıyorum. Bunu belirtip belirtmediğini bilmiyorum ancak elini sıkmaya da gitmiştim."

"Kendisi için çok mutluyum. Bu sene galibiyete ulaşan ilk Mercedes pilotu olmayı başardı. Birlikte büyüdüğüm birisi olarak Williams ile acı çektiği onca yılın ardından sonunda başarıya ulaştı, bunu tamamen hak etti." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, collide, resulting in a spin Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images