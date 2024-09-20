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Formula 1 Singapur GP

Norris: "Leclerc cadde pistlerinde çok güçlü"

Lando Norris, Ferrari'yle rekabet edebilmeleri için gerekli adımları attıklarını söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
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McLaren pilotu Lando Norris, Ferrari ile olan rekabetlerinde doğru yolda olduklarını belirtti.

Özellikle cadde pistlerinde güçlü bir performans sergileyen Charles Leclerc'in temposuna vurgu yapan Norris, kendi attığı turlardan memnun olduğunu dile getirdi.

"Bence Ferrari'yle rekabet edebilmek için gerekli şeyleri yapıyoruz. İyi bir tur attığımı düşünüyorum ama Charles'la Ferrari benden daha hızlıydı."

"Açıkçası daha büyük bir avantajımın olmasını umuyordum, bu da onların da hızlı olduğu anlamına geliyor, ama yine de bizim açımızdan işler yolunda gidiyor."

"Charles'ın cadde pistlerinde çok güçlü olduğunu biliyoruz. Monte Carlo ve Bakü'de de bunu gördük."

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