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Formula 1 / Katar GP Haberler

Norris: “Lastik patladığı için pite geldik”

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, Editör

Lando Norris, son turlarda yaptıkları beklenmedik pit stopu, lastik patladığı için yaptıklarını söyledi.

Norris: “Lastik patladığı için pite geldik”

McLaren sürücüsü Norris, yarışın son bölümlerinde 4. sıradaydı ve podyum için Alonso’yu zorlayabilecek isimlerden biriydi.

Ancak bir anda beklenmedik şekilde pite gelen İngiliz sürücü, yarışı ancak 9. tamamlayabildi.

Yarış sonrasında konuşan Norris, “Önlem olarak değil, lastik patladığı için pite geldik.”

“Lastiğin patlamasını beklemiyorduk, özellikle de sert lastiğin. Stint de çok uzun değildi. 20 civarı tur tamamlamıştık. Ve bu lastik, 20 turdan çok daha fazlasını atmalı.”

“Her pistte, lastiklere bakıyorsunuz. Ancak birden tamamen bitmesini beklemiyorsunuz. Birçok kişi için tehlikeli bir durum oluşturdu. Bunun olmaması lazım.”

“Herhangi bir titreşim veya belirti de yoktu. Bir anda 14. virajda patladı. 13. virajda hiçbir şey yoktu.”

“Lastikleri daha iyi yapmak zorundalar. Bu, sürücüler için tehlikeli. Her seferinde büyük riskler alıyoruz ve bir Formula 1 aracını bir pistte süremiyorsak ne yapabilirsiniz?” dedi.

Bu yarışta da Ferrari’ye puan kaybetmeleri konusunda ise Norris, “Evet, son yarışlarda bazı hatalar yaptığımızı kabul etmemiz lazım. Ancak bugün, onlardan daha iyi bir iş yapmıştık. İyi bir aracımız vardı. Beklediğimden de iyiydi.”

“Aracı oldukça zorlayabiliyordum. Dördüncü olmalıydık, her şeyi doğru yapsaydık 3. sırayı da zorlayabilirdik. Şimdi Ferrari farkı daha da açtı ancak bunu hak ettiler ve iyi performansları vardı. Ancak bunun gibi şanssız günlerde, yapabileceğiniz hiçbir şey olmuyor.” ifadelerini kullandı.

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