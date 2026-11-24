Formula 1 Las Vegas GP

Norris: "Las Vegas'ta yoldan çok bataryaya bakıyordum"

McLaren pilotu Lando Norris, Las Vegas Grand Prix'sinde puan bölgesinin dışında kaldığı bir noktadan ikinciliğe yükselirken, yarış sırasında gözünün yoldan çok bataryada olduğunu söyledi.

Lydia Mee Zeynep Taş

Yayın tarihi: 24 Kas 2026 07:15

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2025 F1 Dünya Şampiyonu Lando Norris, yarışa üçüncü sıradan başlasa da MCL40'ın Las Vegas cadde pistindeki uzun düzlüklerde yaşadığı performans kaybı nedeniyle 11. sıraya kadar geriledi.

Yarış sonrası basın toplantısında konuşan Norris, yaşadığı zorlukları şöyle anlattı: "Yarışın en başında tamamen bataryayı anlamaya çalışıyordum. Her seferinde biri beni geçtiğinde bataryam bitmiş oluyordu, bu yüzden sürekli geriye düşüyordum."

"Yarış boyunca sürekli batarya yönetimini hesaplamak zorundaydım. Pistte nereye gittiğime bakmaktan çok bataryaya bakıyordum."

Sergio Perez ile Rafael Camara'nın temasının ardından piste giren güvenlik aracı, Norris'in yeniden ön sıralar için mücadeleye dahil olmasına yardımcı oldu.

"İlk bölümdeki yarış tempomuz ikinci bölümdeki kadar iyiydi. Sorun, düzlüklerde çok savunmasız kalmamızdı. Yapmamız gerekenlerin büyük bölümü, bataryayı nerede kullanacağımızı ve nerede kullanmayacağımızı anlamaya çalışmaktı."

"Doğru ayarları yapmak, bataryanın olması gerektiği gibi çalışmasını sağlamak ve kendimize biraz olsun şans yaratabilmek için tur başına dokuz düğmeye bastım. Diğerlerine kıyasla düzlüklerde çok yavaştık. Bu nedenle herhangi bir şansımız olabilmesi için çok fazla şey yapmak zorundaydık."

Sezonun Katar ve Abu Dabi'de gerçekleştirilecek son iki yarışı öncesinde Norris, pilotlar şampiyonasında 264 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Lando Norris, McLaren

Photo by: Alex Pantling / Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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