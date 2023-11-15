Norris, Las Vegas'ta podyumlarına devam etmek istiyor
McLaren pilotu Lando Norris, Las Vegas'ta gerçekleştirilecek yarışta, podyuma çıkmayı umuyor.
McLaren, ikinci yarıdaki hemen hemen her yarışta podyuma çıktı ve sezonu güçlü sonuçlarla bitirmeye hazırlanıyor.
Las Vegas herkes için yeni bir pist olacak fakat Lando Norris, güçlü bir performans göstermek ve podyuma çıkmak istiyor.
Hafta sonu öncesi konuşan Norris, "Nihayet Las Vegas GP hafta sonu geldi!"
"Geçen yıl bu yarış duyurulduğundan beri hepimiz bu yarışı bekliyorduk."
"Bu pistte yarışacak olmaktan dolayı heyecanlıyım. Bizi özel bir yarış ve inanılmaz bir atmosfer bekliyor."
"Bu pist herkes için yeni olacak. Dolayısıyla hafta sonuna simülatörde çalışarak hazırlandım fakat pisti gerçek anlamda tanımak ilginç olacak."
"Önceki beş yarışta dört kez podyuma çıkarak harika bir iş yaptık. Son iki yarışta bu tutarlılığı korumak ve sezonu iyi şekilde bitirmek istiyorum." dedi.
Oscar Piastri ise Las Vegas'tan puanlarla dönmek istiyor.
"Son iki yarıştan ilki için Las Vegas'a gidiyor olmaktan dolayı heyecanlıyım."
"Eşsiz bir pistte yarışacağız, bu yüzden eğlenceli olacak."
"Yeni bir pistle karşılaşacağım ama herkes için yeni olacak. Bu yüzden ilginç bir hafta sonu bizleri bekliyor."
"Takım bu yıl aracı geliştirme konusunda harika bir iş çıkardı. Umarım Las Vegas'ta yine puan kazanabilirim."
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Oscar Piastri, McLaren, during the drivers parade
Son Haberler
Hamilton'ın F1 filminin 2025'te vizyona girmesi bekleniyor
Hamilton'ın F1 filminin 2025'te vizyona girmesi bekleniyor Hamilton'ın F1 filminin 2025'te vizyona girmesi bekleniyor
Stroll, Las Vegas GP hakkında: "Ben yarışmayı seviyorum, Hollywood yıldızı olmak istemiyorum"
Stroll, Las Vegas GP hakkında: "Ben yarışmayı seviyorum, Hollywood yıldızı olmak istemiyorum" Stroll, Las Vegas GP hakkında: "Ben yarışmayı seviyorum, Hollywood yıldızı olmak istemiyorum"
Sainz: "Las Vegas'ın pist düzeni bize uyacak"
Sainz: "Las Vegas'ın pist düzeni bize uyacak" Sainz: "Las Vegas'ın pist düzeni bize uyacak"
Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor
Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar