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Formula 1 Las Vegas GP
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Norris, Las Vegas'ta podyumlarına devam etmek istiyor

McLaren pilotu Lando Norris, Las Vegas'ta gerçekleştirilecek yarışta, podyuma çıkmayı umuyor.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Lando Norris, Alain Prost'un 1984 McLaren MP4/2'si

McLaren, ikinci yarıdaki hemen hemen her yarışta podyuma çıktı ve sezonu güçlü sonuçlarla bitirmeye hazırlanıyor.

Las Vegas herkes için yeni bir pist olacak fakat Lando Norris, güçlü bir performans göstermek ve podyuma çıkmak istiyor.

Hafta sonu öncesi konuşan Norris, "Nihayet Las Vegas GP hafta sonu geldi!"

"Geçen yıl bu yarış duyurulduğundan beri hepimiz bu yarışı bekliyorduk."

"Bu pistte yarışacak olmaktan dolayı heyecanlıyım. Bizi özel bir yarış ve inanılmaz bir atmosfer bekliyor."

"Bu pist herkes için yeni olacak. Dolayısıyla hafta sonuna simülatörde çalışarak hazırlandım fakat pisti gerçek anlamda tanımak ilginç olacak."

"Önceki beş yarışta dört kez podyuma çıkarak harika bir iş yaptık. Son iki yarışta bu tutarlılığı korumak ve sezonu iyi şekilde bitirmek istiyorum." dedi.

Oscar Piastri ise Las Vegas'tan puanlarla dönmek istiyor.

"Son iki yarıştan ilki için Las Vegas'a gidiyor olmaktan dolayı heyecanlıyım."

"Eşsiz bir pistte yarışacağız, bu yüzden eğlenceli olacak."

"Yeni bir pistle karşılaşacağım ama herkes için yeni olacak. Bu yüzden ilginç bir hafta sonu bizleri bekliyor."

"Takım bu yıl aracı geliştirme konusunda harika bir iş çıkardı. Umarım Las Vegas'ta yine puan kazanabilirim."

Oscar Piastri, McLaren, during the drivers parade

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Oscar Piastri, McLaren, during the drivers parade

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