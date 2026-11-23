Formula 1 Las Vegas GP
Norris, Las Vegas GP'deki '352 geçiş' hakkında: "Bazıları gerçek geçiş bile değildi"
Formula 1 ve FIA, Las Vegas Grand Prix'sinde 352 geçiş yapıldığını açıklasa da Max Verstappen ve Lando Norris, söz konusu geçişlerin gerçek yarış mücadelesini yansıtmadığını düşünüyor.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 23 Kas 2026 15:00
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Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Alex Pantling / Getty Images
Formula 1 ve FIA, Las Vegas Grand Prix'sinin ardından yarışta toplam 352 geçiş gerçekleştiğini açıkladı.
Yarış boyunca pilotlar çeşitli nedenlerle defalarca pozisyon değiştirdi. Frenleme bölgelerinin azlığı nedeniyle güç ünitelerinin enerjisinin tükenmesi, pistin uzun düzlüklerinde hava koridorunun önem kazanması ve öndeki araca bir saniyeden daha yakın olan pilotların daha fazla enerji kullanmasına izin veren Atak Modu, bu geçişlerin temel nedenleri arasında yer aldı.
2026 güç ünitelerinin yarattığı yarış yapısını daha önce de eleştiren yarış galibi Max Verstappen, "Bir keresinde Mario Kart oynarken böyle bir yarış kazandığımı hatırlıyorum."
"Bazen geriye düşüyorsunuz ve hava koridoruna girdiğiniz anda öndeki aracı direkt olarak yakalıyorsunuz. Geriye düştüğünüzde her zaman daha hızlı gidiyorsunuz. Daha önce böyle bir şeyi en son o oyunu oynarken hissetmiştim."
Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Jim Watson / AFP via Getty Images
Yarıştan keyif alıp almadığı sorulduğunda ise Verstappen, "Yarışçı kimliğimle baktığımda hayır. Bir gösteri olarak dışarıdan bakıldığında ise evet."
"Geçişlerimden ve mücadelelerden keyif aldım ancak buna yarışçı ruhumla bakarsam, kalp atış hızımın yükselmediğini söyleyebilirim. Tüm bu mücadeleler sırasında hiç gergin değildim, sadece tempomu koruyormuşum gibi hissettim. Sadece bataryayı doğru zamanda kullanmaya veya savunma yapmaya çalışıyordum."
"Ama dışarıdan baktığınızda elbette hoşunuza gidiyordur."
Lando Norris de Verstappen'in değerlendirmesine katılarak, "Max durumu çok iyi açıkladı.”
"Yarış açısından ve dışarıdan bakıldığında, bunun Formula 1 tarihindeki en iyi yarış olduğunu düşünenler olacaktır. Ne olacağını asla bilemiyordunuz. Bir anda gerçekleşen geçişler vardı."
"Ancak mesele şu ki bazı geçişler aslında geçiş bile değildi; o anda sadece tuşa basıyorsunuz ve diğer aracın önüne geçiyorsunuz."
"Batarya kullanımı bu şekilde olmasaydı da aynı sayıda geçiş yapabileceğimizi düşünüyorum. Hatta pilotlar olarak bundan çok daha fazla keyif alırdık. Sadece aracı zorlar, tam gaz gider ve enerji geri kazanımı, batarya gibi detayları düşünmek zorunda kalmazdık."
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- Motorsport.com Ekibi
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