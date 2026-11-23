Formula 1 Las Vegas GP

Norris, Las Vegas GP'deki '352 geçiş' hakkında: "Bazıları gerçek geçiş bile değildi"

Formula 1 ve FIA, Las Vegas Grand Prix'sinde 352 geçiş yapıldığını açıklasa da Max Verstappen ve Lando Norris, söz konusu geçişlerin gerçek yarış mücadelesini yansıtmadığını düşünüyor.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 23 Kas 2026 15:00

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Alex Pantling / Getty Images

Formula 1 ve FIA, Las Vegas Grand Prix'sinin ardından yarışta toplam 352 geçiş gerçekleştiğini açıkladı.

Yarış boyunca pilotlar çeşitli nedenlerle defalarca pozisyon değiştirdi. Frenleme bölgelerinin azlığı nedeniyle güç ünitelerinin enerjisinin tükenmesi, pistin uzun düzlüklerinde hava koridorunun önem kazanması ve öndeki araca bir saniyeden daha yakın olan pilotların daha fazla enerji kullanmasına izin veren Atak Modu, bu geçişlerin temel nedenleri arasında yer aldı.

2026 güç ünitelerinin yarattığı yarış yapısını daha önce de eleştiren yarış galibi Max Verstappen, "Bir keresinde Mario Kart oynarken böyle bir yarış kazandığımı hatırlıyorum."

"Bazen geriye düşüyorsunuz ve hava koridoruna girdiğiniz anda öndeki aracı direkt olarak yakalıyorsunuz. Geriye düştüğünüzde her zaman daha hızlı gidiyorsunuz. Daha önce böyle bir şeyi en son o oyunu oynarken hissetmiştim."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Jim Watson / AFP via Getty Images

Yarıştan keyif alıp almadığı sorulduğunda ise Verstappen, "Yarışçı kimliğimle baktığımda hayır. Bir gösteri olarak dışarıdan bakıldığında ise evet."

"Geçişlerimden ve mücadelelerden keyif aldım ancak buna yarışçı ruhumla bakarsam, kalp atış hızımın yükselmediğini söyleyebilirim. Tüm bu mücadeleler sırasında hiç gergin değildim, sadece tempomu koruyormuşum gibi hissettim. Sadece bataryayı doğru zamanda kullanmaya veya savunma yapmaya çalışıyordum."

"Ama dışarıdan baktığınızda elbette hoşunuza gidiyordur."

Lando Norris de Verstappen'in değerlendirmesine katılarak, "Max durumu çok iyi açıkladı.”

"Yarış açısından ve dışarıdan bakıldığında, bunun Formula 1 tarihindeki en iyi yarış olduğunu düşünenler olacaktır. Ne olacağını asla bilemiyordunuz. Bir anda gerçekleşen geçişler vardı."

"Ancak mesele şu ki bazı geçişler aslında geçiş bile değildi; o anda sadece tuşa basıyorsunuz ve diğer aracın önüne geçiyorsunuz."

"Batarya kullanımı bu şekilde olmasaydı da aynı sayıda geçiş yapabileceğimizi düşünüyorum. Hatta pilotlar olarak bundan çok daha fazla keyif alırdık. Sadece aracı zorlar, tam gaz gider ve enerji geri kazanımı, batarya gibi detayları düşünmek zorunda kalmazdık."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Steiner, Verstappen’i destekledi: “İnsanın içinden 'George, otur yerine ve çeneni kapa' demek geliyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Zeynep Taş





Villeneuve: "Leclerc, Ferrari'deki liderliğini Hamilton'a kaptırmamalıydı"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



2 s



Villeneuve: "Leclerc, Ferrari'deki liderliğini Hamilton'a kaptırmamalıydı"





Marc Marquez: "Yeni mentalitem, şimdiye kadarki en iyi halimi ortaya çıkardı"



MotoGP



MotoGP



Portekiz GP



6 s



Marc Marquez: "Yeni mentalitem, şimdiye kadarki en iyi halimi ortaya çıkardı"





2026 MotoGP Portekiz GP: Bezzecchi kazandı, Marc Marquez 10. kez dünya şampiyonu!



MotoGP



MotoGP



Portekiz GP



1 g



2026 MotoGP Portekiz GP: Bezzecchi kazandı, Marc Marquez 10. kez dünya şampiyonu!

Daha fazlası

Lando Norris





Piastri: "Norris de ben de birbirimizle nasıl yarışacağımızı biliyoruz"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



1 g



Piastri: "Norris de ben de birbirimizle nasıl yarışacağımızı biliyoruz"





Norris: "Las Vegas GP, F1 tarihinin en kaotik yarışı olabilir!"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



1 g



Norris: "Las Vegas GP, F1 tarihinin en kaotik yarışı olabilir!"





Norris: "Düzlüklerde berbatız!"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



2 g



Norris: "Düzlüklerde berbatız!"

Daha fazlası

McLaren





Analiz: McLaren virajlarda güçlü ancak düzlüklerde 20 km/s yavaş!



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



2 g



Analiz: McLaren virajlarda güçlü ancak düzlüklerde 20 km/s yavaş!





Norris: "Kazanılan bir şampiyonluk, gelecek için bir şey ifade etmiyor"



Formula 1



Formula 1 8 g



Norris: "Kazanılan bir şampiyonluk, gelecek için bir şey ifade etmiyor"





Steiner: "Webber, Piastri'nin kariyerine fazla müdahil oldu"



Formula 1



Formula 1 9 g



Steiner: "Webber, Piastri'nin kariyerine fazla müdahil oldu"

Son Haberler





Norris, Las Vegas GP'deki '352 geçiş' hakkında: "Bazıları gerçek geçiş bile değildi"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



33 dk



Norris, Las Vegas GP'deki '352 geçiş' hakkında: "Bazıları gerçek geçiş bile değildi"





Steiner, Verstappen’i destekledi: “İnsanın içinden 'George, otur yerine ve çeneni kapa' demek geliyor"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



1 s



Steiner, Verstappen’i destekledi: “İnsanın içinden 'George, otur yerine ve çeneni kapa' demek geliyor"





Racing Bulls: "Büyük bir fırsatı elimizden kaçırdık"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



1 s



Racing Bulls: "Büyük bir fırsatı elimizden kaçırdık"





Villeneuve: "Leclerc, Ferrari'deki liderliğini Hamilton'a kaptırmamalıydı"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



2 s



Villeneuve: "Leclerc, Ferrari'deki liderliğini Hamilton'a kaptırmamalıydı"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol