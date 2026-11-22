Formula 1 Las Vegas GP
Norris: "Las Vegas GP, F1 tarihinin en kaotik yarışı olabilir!"
Lando Norris, Las Vegas Grand Prix'sinde ikinci sırayı almasının ardından yarışı Formula 1 tarihinin en kaotik mücadelelerinden biri olarak nitelendirdi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 22 Kas 2026 06:04
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Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Alex Slitz / Getty Images
Lando Norris, Las Vegas Grand Prix'sini Max Verstappen'in ardında ikinci sırada tamamladı.
McLaren pilotu, yarış boyunca yaşanan olaylar sebebiyle Las Vegas GP'yi Formula 1 tarihinin en kaotik yarışlarından biri olarak tanımladı.
Norris, yarışın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bence bu, Formula 1 tarihindeki en kaotik yarış olabilir!"
"Yarışın yarısında neler olduğunu anlayamadım bile! Bu yarışta her şey mümkündü: Kazanma şansı da yakalayabilirdim, sonunculuğa kadar da gerileyebilirdim!"
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Lars Baron / LAT Images via Getty Images
"Kaotik ama eğlenceli bir gündü ve takım olarak iyi bir sonuç elde ettik."
Yarışta çok sayıda geçiş yaşanması ve mücadelenin son derece değişken bir şekilde ilerlemesi hakkında da konuşan Norris, "Bence bu yarışı griddeki herhangi bir pilot kazanabilirdi."
"Eğlenceli bir yarıştı. Max'i tebrik ederim, ön tarafta gerçekten iyi bir iş çıkardı."
"Sanırım yaklaşık 15 saniye boyunca liderdim, bu yüzden bununla gurur duyuyorum! Yarışa liderlik ettim ama Max çok iyi sürdü, hiç hata yapmadı ve oldukça hızlıydılar."
“Bizim için iyi bir gündü. İlk iki ya da üç sıradan birini elde etmeyi beklemiyordum, dolayısıyla oldukça olumlu bir sonuç oldu."
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- Motorsport.com Ekibi
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