Norris 2026 kurallarını eleştirdi: “Formula 1 böyle olmamalı”

Son dünya şampiyonu Lando Norris, kendi evi Silverstone'daki Britanya Grand Prix'sindeki sprint yarışında üçüncü, ana yarıştaysa dördüncü olarak güçlü bir performans sergilese de hafta sonundan mutsuz ayrıldı.

Ferrari pilotu Charles Leclerc'in kazandığı yarışta podyumu kıl payı kaçıran Britanyalı pilot, yarış sonrası Formula 1'in 2026 yılında devreye giren yeni motor kurallarına yönelik memnuniyetsizliğini bir kez daha dile getirdi.

2026 kurallarıyla gücün içten yanmalı motor ve batarya arasında %50-%50 oranında paylaştırılması, pilotları Silverstone’daki gibi tam gaz geçilen ikonik virajlara sahip bir pistte sürekli batarya doldurmak için gaz kesmeye zorluyor. Pist üstündeki sürüş deneyiminin çok kötüleştiğini belirten Norris, şu ifadeleri kullandı: "Bu sürüş tarzının bir hayranı değilim. Formula 1 böyle olmamalı. Ama durum bu ve artık gerçekten şikâyet etmenin bir anlamı yok.”

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Silverstone’da yarıştığım için mutluyum, harika bir tribünüm, harika taraftarlarım var. Bu yüzden bu deneyimin tadını çıkarmaya odaklandım.”

“Sürüş yapmaktan belki keyif alamadım ama yine de pazar günü dördüncülük ve cumartesi günkü üçüncülük iyi sonuçlar.”

“F1’in olabileceği en iyi konum bu değil. Bunu hepimiz biliyoruz: Herkes biliyor. Umarım daha iyiye gider.”

“Dışarıdan bakıldığında şöyle bir izlenim alıyoruz: Pilotlar içeriden, dışarıdan veya tekerlek tekerleğe harika ataklar yapıyorlar ve beş saniye sonra birisi sadece bir düğmeye basıp sizi tekrar geçtiği için bu ataklar boşa gidiyor. Evet, bu sinir bozucu ama sezonun başından beri böyleydi. Yani artık üzerinde durmamıza gerek yok."

Bu yılki motor kuralları, başta Max Verstappen olmak üzere Norris ve Alonso gibi pek çok pilot tarafından sert bir şekilde eleştirilmeye devam ediyor. Sezonun başında Franco Colapinto’nun batarya doldurmak için yavaşladığı sırada arkasından gelen Ollie Bearman'ın ona çarpmasıyla sonuçlanan korkutucu Japonya kazasının ardından; FIA kurallarda bazı esneklikler yapmıştı.

Ancak Monako gibi motor gücüne az gereksinen pistlerde bu yapaylık nispeten azalsa da, Silverstone'da tüm çıplaklığıyla yeniden gün yüzüne çıktı.

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Formula 1 yönetimi, gelen tepkilerin ardından elektrik gücü oranını 2027'de %42'ye, 2028'de ise %40'a düşürerek içten yanmalı motorun payını yeniden artırmayı kabul etti. Ancak Norris, BBC'ye verdiği demeçte bu gelecekteki kural değişikliklerinin de sorunu tamamen çözmeyeceğine inandığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Durum kesinlikle değişecektir ama tamamen düzeleceğini söyleyemem; iki yıl sonra bile buraya gelip 'Hâlâ 2025 sezonundan iyi değil' diyeceğiz.”

“Ama bu, yarışların eğlenceli olmayacağı ya da izlemesi keyif vermeyeceği anlamına gelmez; yine liderlik mücadeleleri, değişiklikler ve iyi geçişler göreceksiniz.”

“Sadece durum artık farklı. Bazen insanlar değişimden nefret eder; insanlar halo sisteminden de nefret etmişti. Sonunda alışıyorsunuz ve tüm bunlar yeni ‘normal’ haline geliyor.”

“Ancak gaz pedalına ne kadar sert basarsam araç o kadar hızlı gitmeli; bu değişmemeli, bu bir gerçek olmalı. Bu yıl durum böyle değil ve bana göre Formula 1 böyle olmamalı."

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