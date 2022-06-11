Norris: "Küçük bir ilerleme kaydettik fakat yeterli değil"

Haberi dinle

McLaren pilotları cuma günü çok hızlı görünmediler ve Lando Norris, ikinci seansta 10. olarak en azından ilk ona girmeyi başardı.

Günün ardından konuşan Norris, küçük bir ilerleme kaydettiklerini ancak daha fazlasına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Norris şöyle konuştu: "Zor bir gün olduğunu söylemem gerekiyor. Pist şartları oldukça zordu. Sanırım araçta bazı küçük adımlar atmayı başardık fakat rüzgar nedeniyle hiç kolay değildi."

"Rüzgar, tutarlılığı etkilediği için her şeyi anlamak zordu fakat durum herkes için aynıydı ve mevcut şartlar göz önüne alındığında bence iyi bir ilerleme kaydettik."

"Ancak biraz daha ilerlemek kaydetmeye ihtiyacımız var. Eğer daha yukarılarda olmak istiyorsak birkaç adım daha atmalıyız."

"Bu gece çok çalışacağız, tüm verileri ve öğrendiklerimizi analiz edeceğiz. Sonrasında da bazı adımlar atmaya çalışacağız."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Daniel Ricciardo ise iki seansta birden ilk onun dışında kaldı

"Günüm biraz karmaşık geçti. Sabah denediğimiz birkaç şey vardı ama o seansın ardından biraz geride kaldık. Bunları denemeliydik fakat performansı görünce, öğleden sonra ayarları değiştirdik ve daha rekabetçiydik."

"Şimdi gece boyunca araçta bazı ayar değişiklikleri yapmalıyız ben de bazı virajlarda daha iyi olmak adına kendi tarafımda birkaç şeyi geliştirmeliyim."

"En azından ikinci antrenman seansında, aracımızda iyi bir potansiyel olduğunu hissettim ve bu da beni biraz rahatlattı. Bence yarın ileriye doğru bir adım daha atabiliriz."