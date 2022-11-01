Norris, Kravitz'i iğneledi: "Direksiyon başına geçmelisin!"
Yarışın ardından hafta sonunun tartışmalı ismi Ted Kravitz'e röportaj veren Lando Norris, kendisine gelen bir eleştirinin ardından Kravitz'e iğneleyici bir cevap verdi.
Kravitz, hafta sonu boyunca gündemin zirvesindeki isimlerden biriydi; bunun sebebi, Austin'de "2021 şampiyonluğunun Hamilton'dan çalındığına" yönelik ifadelerinden ötürü ötürü Max Verstappen ve Red Bull'un Sky F1'e röportaj vermeyi reddetmeleriydi.
Red Bull tarafından sadece Sky İngiltere'ye değil, bütün Sky edisyonlarına uygulanan boykot sadece bu hafta sonuna özeldi. Takım iki hafta sonraki Brezilya GP'sinden itibaren Sky F1'e röportaj vermeye devam edecek.
Tüm olan bitene rağmen medya görevlerine devam eden Kravitz, yarıştan sonra Norris'e startta neden iki sıra kaybettiğini sordu. Kravitz'in kullandığı bir ifade, Norris'in alaycı bir cevap vermesine sebep oldu.
Ted Kravitz, Pit Lane Reporter, Sky Sports F1
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Mücadeleye sekizinci sıradan başlayan Norris, ilk turda Fernando Alonso ve Esteban Ocon'a geçilerek dokuzunculuğa gerilemiş, pitlerde de istediğini elde edemeyen İngiliz pilot yarışı ancak 9. sırada tamamlayabilmişti.
Kravitz ve Norris arasında şu şekilde bir diyalog gerçekleşti:
Kravitz: "Startta ne oldu? 10. sıraya geriledin."
Norris: "Sadece iki sıra, 1. viraja kadar uzun bir düzlük var."
Kravitz, gülerek: "Bu en iyi senaryo değil!"
Norris: "Direksiyon başına geçmelisin dostum."
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