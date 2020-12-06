Norris: "Kötü zamanda kötü tur attım"

İngiliz pilot, Q2'deki ilk turunu biraz erken atmaya karar verdi, ancak ilk virajda çok fazla zaman kaybettiğini hissettiği için o turu iptal etti.

İkinci turunda yine aynı virajlarda istediğini yapamadı ve temsili bir tur atamayarak 15. oldu.

"İlk seansta attığım turlar oldukça iyiydi. Bir hata yaptım ama yine de iyi bir turdu."

“Ama ikinci seansta piste çok erken çıktık, bu da turumun sonunda ya da ortasında trafiğe yakalanmadığımdan emin olmak için çok yavaş bir tur atmak zorunda olduğum anlamına geliyordu. Bundan ötürü lastiklerim biraz soğudu ve ve ilk viraj için ideal değildi."

“Burada sadece dört viraj var ve lastikler ilk virajda çalışmadığında, o zaman durumu telafi etmeye çalışmak için sadece üç virajınız kalıyor ve bunu yapmak gerçekten mümkün değil, bu yüzden turu iptal etmek zorunda kaldım."

“Sonraki turda trafik yoktu, ama 1. virajda yine etrafımda birkaç kişi vardı, bu da benim epey zaman kaybetmeme neden oldu. Sonrasında geri kalanı için mükemmel bir tur atmayı başaramadım, yani tüm bunların bir kombinasyonu oldu."

"Yani evet, gerçekten temiz bir seans değildi. Takım olarak ne zaman piste çıkacağımız konusunda bizim açımızdan küçük bir hata yaptık, ama aynı zamanda tur atma fırsatım da oldu. Yani mükemmel bir iş yapmadım. Kısacası bir araya gelen bu iki şey beni olduğum pozisyona soktu."

Norris, şimdi zaten geriden başlayacağı için motor/vites kutusu değişikliği yapabilir ve bu sayede son iki yarış için performans avantajı elde etmeye çalışabilir. Bu konudaki nihai karar gece alınacak.